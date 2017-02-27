 3 isim sınırda – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    3 isim sınırda

    3 isim sınırda
    'ta derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. , ve bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Şenol Güneş futbolcularına gereksiz karta karşı uyarılarda bulundu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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