3 isim sınırda
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma ve Gökhan Gönül bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Şenol Güneş futbolcularına gereksiz karta karşı uyarılarda bulundu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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