 ‘100. yıl gibi’ – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    ‘100. yıl gibi’

    ‘100. yıl gibi’
    Kadıköy Panteri olarak unutulmazlar arasında yerini alan 'ın eski futbolcusu , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rumen yıldız "Beşiktaş bizim 100. yılımızdaki havayı bulmuş. G.Saray ve F.Bahçe kötü ama bu Beşiktaş'ın güçlü olduğu gerçeğini değiştirmez. Quaresma büyük oyuncu. Beşiktaş TT Arena'dan yenilmeden dönecektir" diye konuştu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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