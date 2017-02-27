‘100. yıl gibi’
Kadıköy Panteri olarak unutulmazlar arasında yerini alan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rumen yıldız "Beşiktaş bizim 100. yılımızdaki havayı bulmuş. G.Saray ve F.Bahçe kötü ama bu Beşiktaş'ın güçlü olduğu gerçeğini değiştirmez. Quaresma büyük oyuncu. Beşiktaş TT Arena'dan yenilmeden dönecektir" diye konuştu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
‘100. yıl gibi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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