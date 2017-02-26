Toplanma 14.30, hareket 15.30’da
Beşiktaş Kulübü, yarın deplasmanda yapacakları G.Saray derbisiyle ilgili taraftarlarına uyarılarda bulundu.
Yapılan açıklamada, Beşiktaş taraftarının bireysel olarak Türk Telekom Arena'ya gitmemeleri istendi. Beşiktaşlı taraftarlarının maç günü Vodafone Arena'da toplanacağının belirtildiği açıklamada, "Deplasmanda oynayacağımız derbi maçta Beşiktaşımıza destek verecek taraftarlarımızın maç günü saat 14.30'da Vodafone Arena'da bir araya gelmeleri gerekmektedir. Türk Telekom Arena'ya hareket saati 15.30'dur. Derbiye taraftarlarımızın bireysel olarak gitmemelerini önemle hatırlatırız" denildi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Toplanma 14.30, hareket 15.30’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.