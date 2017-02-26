 Toplanma 14.30, hareket 15.30’da – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Toplanma 14.30, hareket 15.30’da

    Toplanma 14.30, hareket 15.30’da

    Kulübü, yarın deplasmanda yapacakları G.Saray derbisiyle ilgili taraftarlarına uyarılarda bulundu.

    Yapılan açıklamada, taraftarının bireysel olarak Türk Telekom Arena'ya gitmemeleri istendi. Beşiktaşlı taraftarlarının maç günü Vodafone Arena'da toplanacağının belirtildiği açıklamada, "Deplasmanda oynayacağımız derbi maçta Beşiktaşımıza destek verecek taraftarlarımızın maç günü saat 14.30'da Vodafone Arena'da bir araya gelmeleri gerekmektedir. Türk Telekom Arena'ya hareket saati 15.30'dur. Derbiye taraftarlarımızın bireysel olarak gitmemelerini önemle hatırlatırız" denildi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:51
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