 ''Şampiyon değiliz, bir adım öndeyiz'' – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
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    ''Şampiyon değiliz, bir adım öndeyiz''

    ''Şampiyon değiliz, bir adım öndeyiz''

    yönetimi derbi öncesi hem temkinli hem iddialı. : Şampiyonluk emek ister, bu emeğin karşılığını matematiksel olarak bunu ilan edeceğimiz gün alacağız. Ama şu an rakibimizden bir adım öndeyiz! : Ayaklarımız yere sağlam basıyor, fakat rehavete kapılmamamız lazım. Kaybedince şampiyonluk gitmiyor ancak kazanınca da kesin şampiyon olmuyoruz.

    Beşiktaşlı yöneticiler, yarın akşam deplasmanda oynanacak G.Saray derbisi öncesi hem temkinli, hem de bir o kadar iddialı. Ezeli rakibinin 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Kartal'da tek hedef, TT Arena'dan kazasız çıkarak G.Saray ile puan farkını 10'a yükseltmek... İkinci Başkanı , G.Saray maçını kazanırlarsa şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakalayacaklarını söylerken, tecrübeli yönetici da "Bu derbi önemli ancak kaybedince şampiyonluk gitmiyor, kazanınca da şampiyon olmuyoruz" ifadesini kullandı. İkinci Başkan Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

    TÜM MAÇLAR KIYMETLİ
    "Şu anda biz şampiyonluk yolunda bir adım öndeyiz. Ancak bu şampiyon olduğumuz anlamına gelmez. Hiç kimsenin bu şekilde bir algı içerisine düşmüş olmasını tercih etmiyorum. Sonuç itibari ile şampiyonluk emek isteyen bir şeydir. Ve bu emeğin karşılığı da matematiksel olarak şampiyonluğunuzu ilan edeceğiniz gündür. Deplasmanda yenersek puan farkı 10'a çıkmış olacak ancak geride 12 maç daha kalıyor. Sadece bir adım önde gidiyoruz ve bunu bir avantaj olarak görmemeliyiz. Matematiksel olarak şampiyonluğumuzu ilan etmediğiniz saate kadar her maçımız kıymetli ve çok önemli."

    HER TAKIMI YENEBİLİRİZ
    Yönetici Hüseyin Mican da yarın akşam ne ilk ne de son derbiyi oynayacaklarını belirterek şöyle devam etti: "Ayaklarımız yere basıyor. Şu anda ortada bizi şampiyon olmuş gibi gösteriyorlar öyle bir şey yok. Kaybedince şampiyonluk elimizden gitmiyor, kazanınca da şampiyon olmuyoruz. Ama bizim için önemli bir maç. Eğer yenersek çok büyük avantaj elde edeceğimizin bilincindeyiz. Kaybedince önemli bir avantajı kaybedeceğiz belki ama bir şey kaçırmış değiliz. Rehavete kapılmamamız lazım. Bizim inancımız şu, takımımıza güveniyoruz ve kendi oyunumuzu oynadığımız zaman herkesi yeneriz."

    ALACAKLAR YARIN HESAPTA
    Bu arada Beşiktaş yönetimi, derbi öncesi futbolcuların alacaklarını ödeme kararı aldı. Hapoel maçının kazanılması siyah-beyazlılarda keyifleri yerine getirirken, oyuncuların ceplerinin de dolmasını sağladı. Hali hazırda maaş konusunda bir ay geriden gelen oyunculara UEFA'dan gelen Hapoel maçının primi olan 500 bin euro'nun ödeneceği sözü verildi. Başkan Orman'ın yarın ödeme yapılması talimatı verdiği ve böylece oyuncuların derbiye moralli girmelerinin sağlanacağı öğrenildi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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