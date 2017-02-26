 Rize maçına hazır – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Rize maçına hazır

    Rize maçına hazır
    'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı 'nın Çaykur Rize maçında forma giyecek durumda olacağı öğrenildi. Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle tedavisini sürdürdüğü ABD'den Türkiye'ye gelişi geciken Senegalli forvetin, mart ayındaki ilk resmi maç olan Çaykur Rize karşılaşmasında kadroya alınması bekleniyor.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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