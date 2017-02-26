Rize maçına hazır
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı Demba Ba'nın Çaykur Rize maçında forma giyecek durumda olacağı öğrenildi. Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle tedavisini sürdürdüğü ABD'den Türkiye'ye gelişi geciken Senegalli forvetin, mart ayındaki ilk resmi maç olan Çaykur Rize karşılaşmasında kadroya alınması bekleniyor.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Rize maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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