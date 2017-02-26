 Q7'ye bırakın – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Q7'ye bırakın

    Q7'ye bırakın

    Eski Beşiktaşlı Simao, “ yuvasına döndü. Derbide ona güvenin. Q7 ne yapacağını bilir, böyle maçları sever” dedi.

    'ın eski yıldızlarından , vatandaşı ve eski takım arkadaşı 'ya derbi öncesinde tam destek verdi. Son olarak Hint Ligi'nde forma giydikten sonra futbola veda eden Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Simao, yarın oynanacak G.Saray maçıyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Beşiktaş formasıyla G.Saray defansının yarısını çalımlayarak attığı golü unutamadığını söyleyen Simao, "Türk kahvesi içmeyi ve Boğaz kenarında yemek yemeyi özledim. İstanbul'da yaşam sürekli hareketliydi. Halkın enerjisi çok pozitifti, bunları asla unutamam. Derbiye gelince, Quaresma yuvaya döndü. G.Saray'ı ona bırakın. Ne yapacağını bilir, böyle maçları da çok sever" ifadelerini kullandı.

    QUARESMA'NIN KEYFİ YERİNDE
    Portekizli yıldız Quaresma'nın keyfi yerinde. Hapoel maçında Güneş'in, "Seni dinlendirmek istiyorum" teklifine, "Ben oynamayınca sıkılıyorum" diye yanıt veren ve 11'de sahaya çıkan Q7, derbi maçından galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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