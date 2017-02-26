Q7'ye bırakın
Eski Beşiktaşlı Simao, “Quaresma yuvasına döndü. Derbide ona güvenin. Q7 ne yapacağını bilir, böyle maçları sever” dedi.
Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Simao Sabrosa, vatandaşı ve eski takım arkadaşı Quaresma'ya derbi öncesinde tam destek verdi. Son olarak Hint Ligi'nde forma giydikten sonra futbola veda eden Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Simao, yarın oynanacak G.Saray maçıyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Beşiktaş formasıyla G.Saray defansının yarısını çalımlayarak attığı golü unutamadığını söyleyen Simao, "Türk kahvesi içmeyi ve Boğaz kenarında yemek yemeyi özledim. İstanbul'da yaşam sürekli hareketliydi. Halkın enerjisi çok pozitifti, bunları asla unutamam. Derbiye gelince, Quaresma yuvaya döndü. G.Saray'ı ona bırakın. Ne yapacağını bilir, böyle maçları da çok sever" ifadelerini kullandı.
QUARESMA'NIN KEYFİ YERİNDE
Portekizli yıldız Quaresma'nın keyfi yerinde. Hapoel maçında Güneş'in, "Seni dinlendirmek istiyorum" teklifine, "Ben oynamayınca sıkılıyorum" diye yanıt veren ve 11'de sahaya çıkan Q7, derbi maçından galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor.
QUARESMA'NIN KEYFİ YERİNDE
Portekizli yıldız Quaresma'nın keyfi yerinde. Hapoel maçında Güneş'in, "Seni dinlendirmek istiyorum" teklifine, "Ben oynamayınca sıkılıyorum" diye yanıt veren ve 11'de sahaya çıkan Q7, derbi maçından galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
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