Necip sakatlandı
Kara Kartal’da derbi öncesi moraller bozuldu. Dün sabahki idmanda sakatlanan Necip’in sağ arka adalesinde yırtık olduğu tespit edildi.
Siyah-beyazlılarda G.Saray derbisi öncesi moraller bozuldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'na kalarak yükselişini sürdüren Kartal'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, dün sabahki idmanda sakatlandı. Antrenmanın ardından yapılan açıklamada, "İdmanda sakatlanan oyuncumuz Necip Uysal'ın çekilen MR sonucu sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) Tip 3A (Grade 1) yırtık tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi.
ERSAN HAZIR
Necip, derbi maçı kadrosundan çıkartıldı. Siyah-beyazlılarda Necip'in dışında Caner'in sakatlığı sürerken, Ersan Gülüm'ün kadroya alınması bekleniyor.
ERSAN HAZIR
Necip, derbi maçı kadrosundan çıkartıldı. Siyah-beyazlılarda Necip'in dışında Caner'in sakatlığı sürerken, Ersan Gülüm'ün kadroya alınması bekleniyor.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Necip sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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