 Necip sakatlandı – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Necip sakatlandı

    Necip sakatlandı

    Kara Kartal’da derbi öncesi moraller bozuldu. Dün sabahki idmanda sakatlanan Necip’in sağ arka adalesinde yırtık olduğu tespit edildi.

    Siyah-beyazlılarda G.Saray derbisi öncesi moraller bozuldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'na kalarak yükselişini sürdüren Kartal'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, dün sabahki idmanda sakatlandı. Antrenmanın ardından yapılan açıklamada, "İdmanda sakatlanan oyuncumuz 'ın çekilen MR sonucu sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) Tip 3A (Grade 1) yırtık tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi.

    ERSAN HAZIR
    Necip, derbi maçı kadrosundan çıkartıldı. Siyah-beyazlılarda Necip'in dışında Caner'in sakatlığı sürerken, Ersan Gülüm'ün kadroya alınması bekleniyor.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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