 Divan Kurulu üyeleri Arena’ya alınmadılar – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Divan Kurulu üyeleri Arena’ya alınmadılar

    Divan Kurulu üyeleri Arena’ya alınmadılar

    'ta yönetim kurulu ve divan kurulu arasında yaşanan gerginlik devam ediyor.

    Geçen yıl mayıs ayında yapılan divan başkanlık seçimini kazanan 'in aldığı disiplin cezası nedeniyle başkanlığının düştüğünü savunan yönetimi, divan kurulu üyelerinin dün toplantı yapmak için girmek istediği Vodafone Arena'nın tüm kapılarını kapattı, üyeler stada giremedi. Yalçın Karadeniz, "Hukuk karar verene kadar divan başkanı benim" dese de yönetim Vodafone Arena'da toplantı yapılmasına izin vermedi.

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
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