Divan Kurulu üyeleri Arena’ya alınmadılar
Beşiktaş'ta yönetim kurulu ve divan kurulu arasında yaşanan gerginlik devam ediyor.
Geçen yıl mayıs ayında yapılan divan başkanlık seçimini kazanan Yalçın Karadeniz'in aldığı disiplin cezası nedeniyle başkanlığının düştüğünü savunan Beşiktaş yönetimi, divan kurulu üyelerinin dün toplantı yapmak için girmek istediği Vodafone Arena'nın tüm kapılarını kapattı, üyeler stada giremedi. Yalçın Karadeniz, "Hukuk karar verene kadar divan başkanı benim" dese de yönetim Vodafone Arena'da toplantı yapılmasına izin vermedi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Divan Kurulu üyeleri Arena’ya alınmadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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