Derbiye gözlemci yağmuru

Yarın oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi pek çok yabancı gözlemci tarafından yakından izlenecek. Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun'u Avrupa kulüplerinin scout ekipleri markaja alacak. Oğuzhan'ı Sevilla ve Valencia'nın, Cenk Tosun'u ise West Ham ile Norwihc'in izleyeceği ifade edildi.