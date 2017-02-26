Derbiye gözlemci yağmuru
Yarın oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi pek çok yabancı gözlemci tarafından yakından izlenecek. Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun'u Avrupa kulüplerinin scout ekipleri markaja alacak. Oğuzhan'ı Sevilla ve Valencia'nın, Cenk Tosun'u ise West Ham ile Norwihc'in izleyeceği ifade edildi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Derbiye gözlemci yağmuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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