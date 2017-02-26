Aboubakar için operasyon
Siyah-beyazlı yönetim bonservisinde 10 milyon euro'luk satın alma bedeli olan Vincent Aboubakar için girişimlere başlıyor.
Kamerunlu golcü için yönetici Umut Güner'in mart sonundaki milli maç arasında Portekiz'e giderek işi bitirmeye hazırlandığı bildirildi. Siyah-beyazlıların Aboubakar için 6 milyon euro'ya kadar çıkmayı planladığı öğrenildi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Aboubakar için operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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