Aboubakar için operasyon

Siyah-beyazlı yönetim bonservisinde 10 milyon euro'luk satın alma bedeli olan Vincent Aboubakar için girişimlere başlıyor.

Kamerunlu golcü için yönetici Umut Güner'in mart sonundaki milli maç arasında Portekiz'e giderek işi bitirmeye hazırlandığı bildirildi. Siyah-beyazlıların Aboubakar için 6 milyon euro'ya kadar çıkmayı planladığı öğrenildi.