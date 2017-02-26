 Aboubakar için operasyon – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Aboubakar için operasyon

    Aboubakar için operasyon

    Siyah-beyazlı yönetim bonservisinde 10 milyon euro'luk satın alma bedeli olan için girişimlere başlıyor.

    Kamerunlu golcü için yönetici Umut Güner'in mart sonundaki milli maç arasında Portekiz'e giderek işi bitirmeye hazırlandığı bildirildi. Siyah-beyazlıların Aboubakar için 6 milyon euro'ya kadar çıkmayı planladığı öğrenildi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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