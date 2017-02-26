 4x4’lük Kartal – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    4x4’lük Kartal

    4x4’lük Kartal

    Sezonun flaş takımı ’ın son kurbanı oldu. Siyah-beyazlılar baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan 20 sayılık farkla ayrıldı, ligde 4’te 4 yaptı.

    'nde Yeşilgiresun'a konuk olan Beşiktaş Sompo Japan, rakibine fark attı. Siyah-beyazlılar baştan sona üstün olduğu maçtan 82-62 galip ayrıldı. Soyunma odasına 41-34 önde giren Kartal, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu. Beşiktaş, bu sonuç ile ligdeki galibiyet sayısını da 4'e çıkardı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: İstanbul B.B.-TED: 100-81, B.Çekmece-Banvit: 65-89, Balıkesir Best-Tofaş: 81-86.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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