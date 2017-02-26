4x4’lük Kartal
Sezonun flaş takımı Beşiktaş Sompo Japan’ın son kurbanı Yeşilgiresun Belediyespor oldu. Siyah-beyazlılar baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan 20 sayılık farkla ayrıldı, ligde 4’te 4 yaptı.
Spor Toto Basketbol Ligi'nde Yeşilgiresun'a konuk olan Beşiktaş Sompo Japan, rakibine fark attı. Siyah-beyazlılar baştan sona üstün olduğu maçtan 82-62 galip ayrıldı. Soyunma odasına 41-34 önde giren Kartal, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu. Beşiktaş, bu sonuç ile ligdeki galibiyet sayısını da 4'e çıkardı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: İstanbul B.B.-TED: 100-81, B.Çekmece-Banvit: 65-89, Balıkesir Best-Tofaş: 81-86.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
4x4’lük Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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