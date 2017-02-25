Vodafone Arena'da tüm kapılar kapandı!

Beşiktaş'ta yönetim ile Divan Kurulu arasındaki gerginlik devam ediyor. Mayıs 2016'da yapılan Divan Kurulu seçimlerinin Av.Ali Rıza Dizdar tarafından mahkemeye taşınıp iptal edilmesi ile başlayan süreç yaşanan gerginliklerle devam ediyor.

Mahkeme kararları sonrasında seçime gitmesi istenilen Divan Kurulu başkanı Yalçın Karadeniz geçen hafta yaptığı çağrı ile bugün Divan Kurulunu toplantıya çağırmıştı.



Siyah Beyazlı yönetim ise Disiplin Kurulunun verdiği kınama cezası ile Yalçın Karadeniz'in başkanlığının düştüğünü söyleyerek bu günkü Divan Kurulu toplantısının yasal olmadığını açıklamıştı.Hatta dün akşam üyelere mesaj gönderen yönetim toplantıya gitmemeleri çağrısında bile bulundu.



Yalçın Karadeniz ise toplantı çağrısını geri çekmedi ve üyeleri Vodafone Arena'ya çağırdı.



Beşiktaş yönetimi son hamlesini bu sabah yaparak Vodafone Arena'yı tamamen kapattı.Divan Kurulu üyeleri stada geldiklerinde tüm kapıların kapandığını hatta ortada hiç güvenlik ve otopark hizmeti bile olmadığını görünce statta tek açık yer olan kafenin önünde toplandı.



Noter getirerek durumu tespit ettiren Yalçın Karadeniz üyelerden de imza topladıktan sonra basın açıklaması yaptı.



Karadeniz hukuki süreçlerin devam ettiğini ve yönetimin tüm kapıları kapatmasının Beşiktaş'a yakışır bir davranış olmadığını ifade ederek yönetimi kınadı ve "Hukuk karar verene kadar başkan benim" dedi.



Yalçın Karadeniz "Hukuk karar verene kadar başkan benim"



Yalçın Karadeniz "Bugün burada olmamamızın sebebi 2017 Divan kurulu olağan 1. toplantısını yapmak içindir. Tüzüğümüzün 31. maddesi gereği 3 ayda bir divan kurulu toplantısı yapılır. Bu toplantıların nedeni kulübün denetimini yapmak ve bunu divan kurulu üyelerinie aktarmak.Ama maalesef bugün burada yönetim kuruluna, sicil kuruluna ve denetim kuruluna bu toplantımız engellenmiştir. Burada üzüntü duyduğum husus şudur.Ben Beşiktaş Divan kurulu üyelerinin burada bekletilmesinden rahatsızım ve utanç duydum. Bu konunun bu vaziyete gelmesinin nedeni ben ve yönetimim değildir.Bu olayın sebebi benim için başlatılan linç kampanyasıdır. Ben hiç bir şeye cevap vermedim çünkü takım şampiyonluk yolunda etkilenmemesi için.Beni disiplin kuruluna verdiler ve kınama cezası aldım.Bende hemen hukuk yoluna başvurdum ama kulüp hukuk dinlemektedir şu an.Biz kanunun gereğini yerine getirmeliyiz.Hiç kimse bana verilen cezanın hükmünü cebinde zannetmesin.Hukuk karar verene kadar divan başkanı benim.Öyle,birisi istiyor diye buradan gitmek olmaz.Bu olumsuz olayı kınamaya devam edeceğim. Hani birlik bereberlikten bahsediyorduk hani bu stat hepimizindi. bence çok yanlış yapıldı. konu ile ilgili noteri çağırdığım ve tespit ediyorum. Buraya gelen herkese teşekkürler.Katılmayın, gelmeyin çağrısına rağmen buraya gelenlere teşekkür ediyorum.Bu stat kimsenin yeri değildir" diye konuştu.



Yalçın Karadeniz'in ardından konuyan Av Ali Rıza Dizdar ise "Yaşanan bu süreci ben başlattım. Davayı açan benim ancak benim açtığım dava seçim iptali ile alakalıydı. Ancak gelinen bu noktada yönetimin, Yalçın Karadeniz'e verdiği kınama cezası ve başkanlığını tanımama olayı yalnıştır. Buraya gelen divan kurulu üyelerinin stata alınmamasıda insan haklarına aykırırdır" açıklaması yaptı.