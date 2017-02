Beşiktaş Başkanı Fikret Orman , sarı-kırmızılı kulübün derbinin oynanacağı gün ile alakalı yaptığı açıklamalar hakkında, "Galatasaray'a bu ucuz hesaplar yakışmaz. Pazar oynasak ne olur, Pazartesi oynasak ne olur?" dedi. Başkan Orman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın derbinin günüyle alakalı yaptığı eleştiriler hakkında, "G.Saray'a bu ucuz hesaplar yakışmaz. Pazar oynasak ne olur, Pazartesi oynasak ne olur? Bunlar ucuz şeyler, büyük camialara yakışmıyor. Geçen sene Olimpiyat Stadı'nda G.Saray ile oynarken neden itiraz etmediler? O zaman da Pazartesi'ydi, ayıp şeyler. Sezon başından bu yana Pazartesi oynuyoruz, sesimizi çıkarmadık" yorumunu yaptı.Başkan şöyle devam etti: "Yıldırım Demirören, TFF'ye başkan oldu, ben de Beşiktaş'a başkan oldum. 5 sene geçti. 5 senede, 3 kulvar ve toplam 15 kupa. Beşiktaş sadece 1 kupa almış. 14 kupayı ise F.Bahçe ve G.Saray almış. Beşiktaş hakkıyla 1 tane şampiyonluk almış. Bu şampiyonluğa herkes saygı duydu. Şimdi Demirören böyle demiş de, etmiş de konuşuyorlar. Galatasaray ile pazartesi oynasak ne olacak, pazar oynasak ne olacak? G.Saray gibi kulüp Beşiktaş'ın 1 gün dinlenmesinden mi çekiniyor? Beşiktaş 1 gün az dinlense G.Saray yenecek mi? Ya da 1 gün Beşiktaş fazla dinlense G.Sarayl'ı kesin yenecek mi? Bunu mazeret etmek büyük camialara hiç yakışmıyor."Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir diğer ezeli rakipleri F.Bahçe'ye de Robin van Persie üzerinden göndermede bulundu. Beşiktaş'ın her zaman her platformda saygı duyuyan bir kulüp olduğunu belirten Orman, ilginç bir örnek verdi: "F.Bahçe- Beşiktaş maçında birçok olaylar oldu. Robin van Persie, F.Bahçe'ye gelmeden önce biz de ilgilenmiştik. van Persie, Beşiktaş'ta olsaydı bu hareketleri yapmazdı! Bizim kulüp kültürümüzde öyle şeyler yok. Pascal zamanında yaptı ve gönderildi, ki sembol bir oyuncuydu. Her kulüpte fanatizm vardır. Normal bir sporsever olarak seyredenler Beşiktaş'ı saygı duyan bir kulüp olarak görüyorlar.Beşiktaş Başkanı, ezeli rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'ın, lig yarışında önlerinde olmaları durumunda asla hakem konularına girmeyecekle rini ifade etti. Başkan Orman, "Algı ve taraftar bakısı bunlar. Kulüpler artık alışmış hakemleri eleştirmeye. Taraftarlar yemiyor ama palavra bunlar. Hakemler her maçta hata yapıyor. Sezon başından beri her maçımızda hakem hatası var. Şenol hoca da benim gibi laz bir adam ve sinirlendi. F.Bahçeli oyuncular planlıydı. Hocam kenarda duruyor, rakip takım oyuncuları hocama doğru geliyor. Burada elektrik yaratılma isteği vardı. Bizim buna sebep vermememiz gerekirdi. Başkalarının hata yapması, bizim hata yapmamıza sebep değildir" ifadesini kullandı.Orman, F.Bahçe ve Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesine üzüldüğünü sözyledi. Orman, "Rakiplerimizingelerek, bugünlere ulaştık. Her sene aynı takım şampiyon olacak diye bir şey yok. Osmanlı gelsin, Trabzon gelsin, Bursa bir daha olsun isterim. Osmanlıspor'un elenmesine üzüldüm. Fenerbahçe'nin de elenmesine üzüldüm.. Türkiye için de önemliydi. Biz Belçika'dan, Rusya'dan daha büyük ülkeyiz" dedi.Siyah-beyazlıların 1 numarası Orman, Beşiktaş'ın santrforununolduğunu dile getirdi. Milli futbolcunun müthiş bir oyuncu olduğunu belirten ve "Beşiktaş'ın santrforu Cenk" ifadesini kullanan Başkan Orman, "Ancak Cenk Tosun benim için performansının altında gidiyor., daha yukarı çıkmalı. Milli Takımın da Cenk'e ihtiyacı var. Çok iyi bir çocuktur, pırlanta gibi ailesi var. Allah şansını açık etsin" dedi. Başkan, Kamerunlu forvet için "Aboubakar da genç ve güçlü bir golcü. Mario Gomez'den sonra Aboubakar zorlandı çocuk ama kritik işler yaptı." yorumunu yaptı.Fikret Orman, Kanadalı yıldızıda övgüler yağdırdı. Atibaı'nın sözleşmesini sezon başında uzattıklarını ve daha 2+1 yıllık anlaşmaları olduğunu belirten Orman, "Oğluyla Beşiktaş camiasının birleşmesi inanılmaz! Atiba'yı görenler artık Noah'ın babası olarak görüyor. Atiba çok düzgün bir karakter. Beşiktaş'ın tarihine müzesineile yazılacak bir futbolcu olacak" ifadesini kullandı.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, G.Saray ile ebedi dostlukları olduğunu söyledi. Orman, "Beşiktaş hata yaptıysa yönetenler yapmıştır. Çünkü. Zaman içerisinde böyle şeyler olur. G.Saray ile ebedi dostluğumuz var. Galatasaray'ın 4 yıldızı, UEFA kupası var. Biz kazanmak için gidiyoruz, G.Saray da kazanmak istiyor. Sahada oynanan, hakemin hiç hata yapmadığı bir karşılaşma olsun" diye konuştu.Bizde oynayan oyuncular başka yerde mutlu olamaz. Beşiktaş çok düzgün bir kulüptür. Geldiğimizden beri bir defa bile ayrımcılık yapmadık. Beşiktaş futbol takımının prim alacağı yoktur. Maçı kazanırlar, ertesi gün primleri yatar. Belki 1 maaş borcumuz vardır, onu da bu aralar öderiz. Rakip taraftarlardan hiç biri bana öcü gibi bakmıyor. Ben de bundan mutluluk duyuyorum.Beşiktaş en çok golü atan takım. En çok gol atan oyuncular Beşiktaş'ta. En çok galibiyeti olan takım. Beşiktaş'ın o noktada olmasının bir sebebi var. Biz oynadığımız oyun ile kulübümüzü yönetirken vermiş olduğumuz demeçlerle saygı duyulması gereken bir kulübümüz. Oyuncularım pırlanta gibidir. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek.Beşiktaş bu hafta kaybederse, Başakşehir de kazanırsa puan farkı 1'e iniyor. Daha ligde 13 hafta var. Önümüzde çok maç var. Beşiktaş, hakemin arkasına sığınacak bir takım değildir. Sezon başından bu yana hatalar yapılıyor ama kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Bizim kötü oynama lüksümüz yok. Dünya yıldızıyım diyen oyuncular saha içerisinde bunu göstermeli.İki sezon önceki kurada Club Brugge çıkınca çok sevinmiştim. O bir hataydı. Hayırlısı neyse o olsun. Sezon başı Şampiyonlar Ligi kurası çektik. O zaman karşımızdaki rakipler arasında R.Madrid, Barcelona vardı. Beşiktaş büyük kulüp, rakip kim olursa olsun elinden geleni yapacaktır. Yavaş yavaş bazı oturan dengelerimiz var. İnşallah bu sezon UEFA Kupası müzemize gelir.Bugün (dün) Londra'ya uçuyorum. Kızım orada okuyor, onu ziyarete gideceğim. Eğer yetişirsem derbiye elbette gideceğim, yetişemezsem İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi gidecek. G.Saray Kulübü bizi her zaman iyi karşılamıştır. Eskiden sigara içmiyordum, şimdi içiyorum. O yüzden bazen dışarı çıkıyorum. "Çıktı, gitti" deniyor, yok böyle bir şey!Şenol hoca bizim ağabeyimizdir. Çok düzgün bir insandır, hiçbir art niyeti yoktur. Çok saygı duyduğum bir ağabeyim, spor adamıdır. Bizim kontrat olarak bir sorunumuz yok. Kontratlar bizde önemli değil çünkü kontrat bozulan bir şey. Mesele güven meselesidir. Şenol hoca benim niyetimi bilir, ben de onu bilirim. Beşiktaş'ta çok mutlu, bu bize yeter.