 Rakipte 3 tanıdık isim var – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Rakipte 3 tanıdık isim var

    Rakipte 3 tanıdık isim var

    Olympiakos'un kadrosunda Türkiye'den tanıdığımız futbolcular da vardı.

    Trabzonspor'un eski forveti , Yunan ekibinde forma giyiyor. Ayrıca eski Sivassporlu Manuel da Costa ve yine bir dönem Trabzonspor için ter döken de Olympiakos da oynuyor.

    SEZON BAŞINDA 1-0 YENMİŞTİK
    Beşiktaş ile Olympiakos birbirlerine yabancı takımlar değil. Siyah-beyazlılar 2 sezondur, Yunan ekibiyle hazırlık maçı oynuyor. 7 Ağustos'ta Vodafone Arena'daki mücadeleyi Kartal, 1-0 kazanmıştı. Mücadelenin tek golünü 58. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetmişti. Ancak transfer sezonlarını hareketli geçiren Olympiakos'usn bu kadrosu önemli ölçüde değişti.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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