Rakipte 3 tanıdık isim var
Olympiakos'un kadrosunda Türkiye'den tanıdığımız futbolcular da vardı.
Trabzonspor'un eski forveti Oscar Cardozo, Yunan ekibinde forma giyiyor. Ayrıca eski Sivassporlu Manuel da Costa ve yine bir dönem Trabzonspor için ter döken Marko Marin de Olympiakos da oynuyor.
SEZON BAŞINDA 1-0 YENMİŞTİK
Beşiktaş ile Olympiakos birbirlerine yabancı takımlar değil. Siyah-beyazlılar 2 sezondur, Yunan ekibiyle hazırlık maçı oynuyor. 7 Ağustos'ta Vodafone Arena'daki mücadeleyi Kartal, 1-0 kazanmıştı. Mücadelenin tek golünü 58. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetmişti. Ancak transfer sezonlarını hareketli geçiren Olympiakos'usn bu kadrosu önemli ölçüde değişti.
SEZON BAŞINDA 1-0 YENMİŞTİK
Beşiktaş ile Olympiakos birbirlerine yabancı takımlar değil. Siyah-beyazlılar 2 sezondur, Yunan ekibiyle hazırlık maçı oynuyor. 7 Ağustos'ta Vodafone Arena'daki mücadeleyi Kartal, 1-0 kazanmıştı. Mücadelenin tek golünü 58. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetmişti. Ancak transfer sezonlarını hareketli geçiren Olympiakos'usn bu kadrosu önemli ölçüde değişti.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor takım otobüsüne taraftar saldırısı
Toplam 5
Yorum
canFB sahaya atliyani gidip karakoldan alirsan sonra bunlar gelir senin agzini burnunu dagitirlar boyle
- Satışları oylanacak
Toplam 1
Yorum
FB77 İkisi de satılmalı. Hem kaynak oluşur hem de kulüpten 2 gereksiz futbolcu temizlenmiş olur.
- Savunma sayesinde
Toplam 1
Yorum
FB77 Krasnodar 'a turu getiren Fenerbahçe 'yi tarihinin en kötü dönemlerinden birinde yakalamaktan başka bir şey değildi.
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