Pençemize göre rakip

Avrupa Ligi’ni kazanmaya aday 16 takımdan biri olan Beşiktaş heyecanla beklediği kurada Yunan temsilcisi ile eşleşti. Ortak yorum: Kartal’ın Stockholm yolu açık.

Kupa 2'de Hapoel Beer Sheva'yı eleyen Beşiktaş iyi bir kura çekerek Osmanlıspor'u saf dışı bırakan Olympiakos ile eşleşti. Kendi liginde son 20 sezonun 18'sinde şampiyon olan Yunan ekibinin bu rakamı korkutucu gibi görünse de Beşiktaş hem kadro kalitesi hem de oyun gücü bakımından rakibine üstünlük kuruyor. Yunan futbolunun en büyük kulübü olan Olympiakos ülkedeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçmiş yıllara oranla çok daha mütevazi bir kadroya sahip.



Savunmada dikkatli bir ekip olan Yunan temsilcisi hücumda ise kaliteli ayaklara sahip. Seba, Elyounoussi, Fortounis ve Arsarifard tehlikeli dörtlüleri. Eski Trabzonsporlu Oscar Cardozo ise genelde kulübeden oyuna dahil oluyor. Genelde kısa paslarla rakip kaleye yaklaşıyorlar. Ancak rakibe baskı kurabilen bir oyun tarzları yok. Fortounis ve Elyounoussi takımın pozisyon hazırlayan isimleri. Beşiktaş bu ikiliyi kitlediği anda tur şansı çok artacak.



BÜYÜK YILDIZLARI İDEYE GİTTİ

Olympiakos'un hücumdaki en büyük gücü olan Brown İdeye, Çin pazarını tercih etti. Osmanlıspor'a karşı da forma giymeyen Nijeryalı forvet 12 milyon Euro'ya Tianjin Teda'ya transfer oldu. 30 maçta fileleri 15 kez sarsan İdeye'nin yerine Ansarifard oynuyor. Ansarifard, İdeye kadar yetenekli bir forvet olmasa da Osmanlıspor'a Ankara'da 2 gol attığını da hatırlatalım.



TAKİPÇİSİNE 10 PUAN FARK ATTI

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, son 20 sezonda 18 kez şampiyonluğa ulaştı. Bu yıl da zafere çok yakın. Kırmızı-beyazlılar, takipçisi Panionios'un 10 puan önünde lider durumda. Rakip kalelere 43 gol yollarken, toplamda 10 gol yedi. Olympiakos, Avrupa Kupaları'nda oynadığı 10 karşılaşmada ise kalesinde 7 gol gördü. Savunma hatlarının konsantrasyonu yüksek.



HAPOEL'E ELENDİLER!

Kartal'ın Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi Olympiakos Avrupa macerasına, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan başladı. Olympiakos, Beşiktaş'ın içeride-dışarıda yenerek elediği Hapoel Beer Sheva ile eşleşmişti. Kartal'ın iki maçta 5 gol attığı İsrail ekibinin filelerini 1 kez bile sarsamamışlardı. Hapoel Beer Sheva 0-0'ın rövanşında 1-0 kazanıp Yunan temsilcisini elemişti.



RÖVANŞ ZAMANI

Olympiakos, Osmanlıspor'u elediği zaman twitter hesabından tepki çeken "Tüm Yunanlılar için büyük zafer. Yunanistan, nasıl kazanılacağını bilir" açıklaması yapmıştı. Yunan bayrağıyla paylaşılan bu tweet Türk futbolseverleri kızdırmıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar "Herhalde başka Türk takımıyla eşleşmeyiz diye düşündüler. Şimdi rövanş zamanı geldi" diyor.