"Öndeyiz ama şampiyon değiliz"

Beşiktaşlı yöneticiler pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisini değerlendirdi.



Beşiktaş 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray maçını kazanırlarsa şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakalayacaklarını söyledi.



Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican ise ''Bu maç önemli ancak kaybedince şampiyonluk gitmiyor kazanınca da şampiyon olmuyoruz'' diye konuştu.



Her iki yöneticinin açıklamaları şu şekilde:



AHMET NUR ÇEBİ: ''BİR ADIM ÖNDEYİZ ANCAK ŞAMPİYON DEĞİLİZ''



"Sonuç itibari ile bu bir derbi. Fakat söylüyorum düşme hattına baktığımız zaman küme düşme hattında çok kritik puanlarla bir çok takımın mücadele ettiğini görüyoruz. Eğer şampiyon olacaksanız onlarla yapılan maçların da bir derbiden farkı kalmıyor. Ve tekrar tekrar söylüyorum; şu anda biz şampiyonluk yolunda bir adım öndeyiz. Ancak ve ancak bu şampiyon olduğumuz anlamına gelmez. Ne camiamız, ne futbolcularımız , ne teknik kadromuz ne de yöneticilerimiz; hiç kimsenin bu şekilde bir algı içerisine düşmüş olmasını tercih etmiyorum. Bu hususta çok dikkat etmeye davet ediyorum herkesi, daha çok işimiz var. Yani sonuç itibari ile şampiyonluk emek isteyen bir şeydir. Ve bu emeğin karşılığı da matematiksel olarak şampiyonluğunuzu ilan edeceğiniz gündür. O gün gelmeden de bir şey söylememek lazım. Galatasaray derbisi burada önemli bir adım olacaktır bizim için. Umarız ki kazanan taraf biz oluruz. Şu anda çok ta iyi durumdayız. İnşallah bu da sahaya ve o maça yansır.



Yenersek puan farkının 10'a çıkmış olmasının yeterli olmadığını siz de biliyorsunuz. Sonuç itibari ile 12 hafta daha kalacak. 12 haftada kaybedeceğiniz maçlar şampiyonluğu kaybetmenize sebebiyet verebilir. Sadece bir adım önde gidiyorsunuz ve bunu bir avantaj olarak göremezsiniz. Matematiksel olarak şampiyonluğunuzu ilan etmediğiniz saate kadar her maçınız kıymetli ve önemli.''



HÜSEYİN MİCAN: ''KAYBEDİNCE ŞAMPİYONLUK GİTMİYOR KAZANINCA DA ŞAMPİYON OLMUYORUZ''



''Tabii ki bu ilk oynayacağımız bir derbi değil, son oynayacağımız derbi de değil. Avantajlı bir durumdayız. Bu avantajımızı devam ettirmeliyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Şu anda ortada bizi şampiyon olmuş gibi gösteriyorlar öyle bir şey yok. Kaybedince şampiyonluk elimizden gitmiyor, kazanınca da şampiyon olmuyoruz. Ama bizim için çok önemli bir maç. Eğer yenersek çok büyük avantaj elde edeceğimizin bilincindeyiz. Kaybedince de çok büyük bir avantajı kaybedeceğiz belki, ama hiç bir şey kaçırmış değiliz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Ayaklarımız yere sağlam basıyor, rehavete kapılmamamız lazım. Derbilerin hiç bir zaman favorisi olmaz. Derbiler hep kendine münhasır maçlardır. Bizim inancımız şu; biz takımımıza güveniyoruz ve bizim takımımız kendi oyununu oynadığı zaman her takımı yenecek güçte.''