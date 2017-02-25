 Mart’ta 3 transfer geliyor! – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Mart’ta 3 transfer geliyor!

    Mart’ta 3 transfer geliyor!

    Orman: Mart transferleri atık gün sayıyor. Caner, Demba Ba ve Ersan önümüzdeki ay takıma katılıyor

    Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, Mart ayında takıma katılacak olyuncular için "yeni transfer" benzetmesinde bulundu. Fikret Orman, "Mart'ta yeni transferlerimiz kadroya katılacak. Caner, Demba Ba ve Ersan geliyor.

    Bunlar önemli katkılar sağlayacak futbolcular. Ersan'ı bizim taraftarımız çok sever. Caner birinci günden itibaren 40 senelik Beşiktaşlı gibi oynadı. Tabii bunda eşi Şükran'ın da payı var! Demba Ba şarkılar yazılmış bir oyuncu. Demba Ba gelir gelmez takım ile başlar. Antrenmanlarını da yaptı. Esasında dün gelecekti, çocuğu ile alakalı sıkıntı yaşıyor, pazartesi gelecek" diye konuştu.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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