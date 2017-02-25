Mart’ta 3 transfer geliyor!
Orman: Mart transferleri atık gün sayıyor. Caner, Demba Ba ve Ersan önümüzdeki ay takıma katılıyor
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, Mart ayında takıma katılacak olyuncular için "yeni transfer" benzetmesinde bulundu. Fikret Orman, "Mart'ta yeni transferlerimiz kadroya katılacak. Caner, Demba Ba ve Ersan geliyor.
Bunlar önemli katkılar sağlayacak futbolcular. Ersan'ı bizim taraftarımız çok sever. Caner birinci günden itibaren 40 senelik Beşiktaşlı gibi oynadı. Tabii bunda eşi Şükran'ın da payı var! Demba Ba şarkılar yazılmış bir oyuncu. Demba Ba gelir gelmez takım ile başlar. Antrenmanlarını da yaptı. Esasında dün gelecekti, çocuğu ile alakalı sıkıntı yaşıyor, pazartesi gelecek" diye konuştu.
Bunlar önemli katkılar sağlayacak futbolcular. Ersan'ı bizim taraftarımız çok sever. Caner birinci günden itibaren 40 senelik Beşiktaşlı gibi oynadı. Tabii bunda eşi Şükran'ın da payı var! Demba Ba şarkılar yazılmış bir oyuncu. Demba Ba gelir gelmez takım ile başlar. Antrenmanlarını da yaptı. Esasında dün gelecekti, çocuğu ile alakalı sıkıntı yaşıyor, pazartesi gelecek" diye konuştu.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor takım otobüsüne taraftar saldırısı
Toplam 5
Yorum
canFB sahaya atliyani gidip karakoldan alirsan sonra bunlar gelir senin agzini burnunu dagitirlar boyle
- Satışları oylanacak
Toplam 1
Yorum
FB77 İkisi de satılmalı. Hem kaynak oluşur hem de kulüpten 2 gereksiz futbolcu temizlenmiş olur.
- Savunma sayesinde
Toplam 1
Yorum
FB77 Krasnodar 'a turu getiren Fenerbahçe 'yi tarihinin en kötü dönemlerinden birinde yakalamaktan başka bir şey değildi.
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