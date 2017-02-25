'Hedefimiz kupa'
Yönetici Metin Albayrak, Olympiakos eşleşmesinin yüzlerini güldürdüğünü söyledi “Hedefimiz kupayı kazanmak” dedi. Çebi ise “Tura yakın taraf biziz” diye konuştu
Kurada Manchester United, Roma, Lyon gibi takımları pas geçen Kartal'a Olympiakos'un çıkması yöneticileri sevindirdi. Metin Albayrak "Yüzümüz gülüyor. Türkiye'yi tek başımıza temsil ediyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Maç izleme ekibinden iki kişiyi Osmanlı-Olympiakos maçına göndermiştim. Demek ki içime doğmuş" dedi.
Albayrak, Osmanlı maçı sonrası, Olympiakos'un hesabından yapılan "Tüm Yunanlılar için bir zafer. Yunanistan nasıl kazanılacağını bilir" mesajı için ise "Büyük konuşmayacaksın. Her zaman bir şekilde karşına çıkar. Mütevazi olmak lazım" ifadelerini kullandı. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Beşiktaş diğer 15 takımın eşleşmek istemediği takımdı. Avrupa'da kupa kaldırma ihtimaline göre hazırlandık. Hedefimiz sadece final değil o kupayı Türkiye'ye getirmek" dedi.
Albayrak, Osmanlı maçı sonrası, Olympiakos'un hesabından yapılan "Tüm Yunanlılar için bir zafer. Yunanistan nasıl kazanılacağını bilir" mesajı için ise "Büyük konuşmayacaksın. Her zaman bir şekilde karşına çıkar. Mütevazi olmak lazım" ifadelerini kullandı. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Beşiktaş diğer 15 takımın eşleşmek istemediği takımdı. Avrupa'da kupa kaldırma ihtimaline göre hazırlandık. Hedefimiz sadece final değil o kupayı Türkiye'ye getirmek" dedi.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
'Hedefimiz kupa' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.