'Hedefimiz kupa'

Yönetici Metin Albayrak, Olympiakos eşleşmesinin yüzlerini güldürdüğünü söyledi “Hedefimiz kupayı kazanmak” dedi. Çebi ise “Tura yakın taraf biziz” diye konuştu

Kurada Manchester United, Roma, Lyon gibi takımları pas geçen Kartal'a Olympiakos'un çıkması yöneticileri sevindirdi. Metin Albayrak "Yüzümüz gülüyor. Türkiye'yi tek başımıza temsil ediyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Maç izleme ekibinden iki kişiyi Osmanlı-Olympiakos maçına göndermiştim. Demek ki içime doğmuş" dedi.



Albayrak, Osmanlı maçı sonrası, Olympiakos'un hesabından yapılan "Tüm Yunanlılar için bir zafer. Yunanistan nasıl kazanılacağını bilir" mesajı için ise "Büyük konuşmayacaksın. Her zaman bir şekilde karşına çıkar. Mütevazi olmak lazım" ifadelerini kullandı. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Beşiktaş diğer 15 takımın eşleşmek istemediği takımdı. Avrupa'da kupa kaldırma ihtimaline göre hazırlandık. Hedefimiz sadece final değil o kupayı Türkiye'ye getirmek" dedi.