 Derbi öncesi Beşiktaş taraftarına uyarı – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Derbi öncesi Beşiktaş taraftarına uyarı

    Derbi öncesi Beşiktaş taraftarına uyarı

    Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların Türk Telekom Arena'ya bireysel olarak gitmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

    Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü deplasmanda yapacakları Galatasaray derbisiyle ilgili taraftarlarına uyarılarda bulundu.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş taraftarının bireysel olarak Türk Telekom Arena'ya gitmemeleri istendi.

    Misafir takım taraftarlarının maç günü Vodafone Arena'da toplanacağının belirtildiği açıklamada, "Deplasmanda oynayacağımız derbi maçta Beşiktaşımıza destek verecek taraftarlarımızın maç günü saat 14.30'da Vodafone Arena'da bir araya gelmeleri gerekmektedir. Türk Telekom Arena'ya hareket saati 15.30'dur. Derbiye taraftarlarımızın bireysel olarak gitmemelerini önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:45
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