 Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber

    Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber

    Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber. Antrenmanda sakatlanan Necip Galatasaray maçında oynayamayacak. Necip'in sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi ve tedavisine başlandı.

    Beşiktaş'tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

    "Bugün yapılan idmanda sakatlanan oyuncumuz Necip Uysal'ın çekilen MR sonucu sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) Tip 3A (Grade 1) yırtık tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlandı."

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:23
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