Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber
Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber. Antrenmanda sakatlanan Necip Galatasaray maçında oynayamayacak. Necip'in sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi ve tedavisine başlandı.
Beşiktaş'tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
"Bugün yapılan idmanda sakatlanan oyuncumuz Necip Uysal'ın çekilen MR sonucu sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) Tip 3A (Grade 1) yırtık tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlandı."
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.