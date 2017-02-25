Beşiktaş Yeşilgiresun'u farklı geçti

Bu skorla Beşiktaş Sompo Japan 15. galibiyetini alırken, Yeşilgiresun Belediyespor 11. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya daha organize başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 8-15. Üstünlüğünü devam ettiren siyah-beyazlı ekip ilk periyodu 24-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, 12. dakikada Thompson'un basketiyle farkı çift haneye çıkardı: 19-29. Yeşilgiresun Belediyespor'un farkı azaltma çabaları yetersiz kalınca konuk ekip devreye 41-34 önde girdi.

Devre arasından da iyi dönen Beşiktaş Sompo Japan, 26. dakikada Clark'ın sayılarıyla farkı tekrar 11 sayıya (40-51) çıkardı. Yeşilgiresun Belediyespor, 28. dakikada farkı 4 sayıya (49-53) kadar indirse de konuk ekip Clark'ın sayılarıyla farkı tekrar açarak üçüncü periyodu 60-51 önde tamamladı.

Maçın son periyodunda rakibi karşısında sayı üretmekte zorlanmayan Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi'nin üç sayılık atışıyla 35. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 57-73. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, sahadan 20 sayı farkla 82-62 galip ayrıldı.

Müsabakada 21 sayı üreten Beşiktaş Sompo Japan'dan Clark maçın en skorer oyuncusu oldu. Yeşilgiresun Belediyespor'da ise 19 sayı üreten Ledo ve 18 sayıyla oynayan Gill mağlubiyete engel olamadı.





Salon: Giresun 19 Eylül



Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Ersan Ergüler, Önder Yılmaz



Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 3, Ledo 19, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 8, Emircan Koşut 6, Metin Türen 3, Doğuş Özdemiroğlu 2, Tansu Aksoy, Gill 18, Efe Beşok, Ivanov 3



Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler 2, Clark 21, Şafak Edge, Erkan Veyseloğlu 6, Stimac 9, Thompson 11, Roll 9, Sertaç Şanlı 2, Strawberry 14, Kenan Sipahi 3, Weems 5, İlkan Karaman



1. Periyot: 16-24



Devre: 34-41



3. Periyot: 51-60