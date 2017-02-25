Beck: Daha güçlü takımız
Beşiktaş'ın sağ beki Andreas Beck, Olympiakos eşleşmesini değerlendirdi.
Tecrübeli futbolcu "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Olympiakos güçlü bir rakip. Önemli maçlar oynayacağız. Hedefimiz tabii ki yine tur atlamak olacak. Bunu başaracak gücümüz de var. Konsantrasyonumuz yüksek olmalı" dedi. Beck, Avrupa Ligi'nde geriye kalan son 16 takımın da kupayı kazanabilecek güçte olduğunu hatırlatıp rakibi hafife almamak gerektiğini söyledi. Alman oyuncu "Camiamıza büyük bir kupa armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
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esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
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İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
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cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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