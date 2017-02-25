 Beck: Daha güçlü takımız – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    : Daha güçlü takımız

    Beck: Daha güçlü takımız

    Beşiktaş'ın sağ beki Andreas , Olympiakos eşleşmesini değerlendirdi.

    Tecrübeli futbolcu "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Olympiakos güçlü bir rakip. Önemli maçlar oynayacağız. Hedefimiz tabii ki yine tur atlamak olacak. Bunu başaracak gücümüz de var. Konsantrasyonumuz yüksek olmalı" dedi. , Avrupa Ligi'nde geriye kalan son 16 takımın da kupayı kazanabilecek güçte olduğunu hatırlatıp rakibi hafife almamak gerektiğini söyledi. Alman oyuncu "Camiamıza büyük bir kupa armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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