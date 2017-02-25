 Aboubakar UEFA'da haftanın ilk 11’inde – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    UEFA'da haftanın ilk 11’inde

    Aboubakar UEFA'da haftanın ilk 11’inde

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'inde, Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent da yer aldı.

    UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabı twitter'dan yapılan açıklamada, son 32 turu rövanş karşılaşmalarında ortaya koydukları üstün performans nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncular açıklandı. Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golüne imza atan , listeye adını yazdırdı.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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