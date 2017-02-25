Aboubakar UEFA'da haftanın ilk 11’inde
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'inde, Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar da yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabı twitter'dan yapılan açıklamada, son 32 turu rövanş karşılaşmalarında ortaya koydukları üstün performans nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncular açıklandı. Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golüne imza atan Aboubakar, listeye adını yazdırdı.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
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cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
Aboubakar UEFA'da haftanın ilk 11’inde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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