 Vodafone Arena ile ‘Dünya Saati’ne destek – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    ile ‘Dünya Saati’ne destek

    Vodafone Arena ile ‘Dünya Saati’ne destek
    Dünyada 2007'den beri aynı gün gerçekleştirilen 'Dünya Saati' kampanyasına bu yıl da katılıyor. Türkiye'de Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile işbirliği gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 'nın ışıkları 25 Mart akşamı 1 saatliğine kapanacak. Stadın dekoratif aydınlatmaları 20.30-21.30 saatleri arasında sönmesi ile dünyanın pek çok anıtsal yapısıyla Dünya Saati'ne katılacak.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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