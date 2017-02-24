Vodafone Arena ile ‘Dünya Saati’ne destek
Dünyada 2007'den beri aynı gün gerçekleştirilen 'Dünya Saati' kampanyasına bu yıl Beşiktaş da katılıyor. Türkiye'de Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile işbirliği gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, iklim değişikliğine dikkat çekmek için Vodafone Arena'nın ışıkları 25 Mart akşamı 1 saatliğine kapanacak. Stadın dekoratif aydınlatmaları 20.30-21.30 saatleri arasında sönmesi ile dünyanın pek çok anıtsal yapısıyla Dünya Saati'ne katılacak.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Vodafone Arena ile ‘Dünya Saati’ne destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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