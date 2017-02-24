Taraftar şov
Kara Kartallar, hafta içi ve geç saat olmasına rağmen 27 bin 892 kişiyle gövde gösterisi yaptı; Hapoel zaferiyle gelen tur coşkuyu zirveye taşıdı.
Beşiktaş taraftarı '12. Adam' görevini yine fazlasıyla yerine getirdi. Hapoel maçının hafta içi ve geç saat olmasına aldırmayan siyah-beyazlı futbolseverler ligde de üst üste 2'inci şampiyonluğuna koşan takımlarını desteklemek için Vodafone Arena tribünlerine koştu. Tribünleri dolduran 27 bin 892 taraftar maç boyunca koro halinde coşkulu tezahüratlarla Dolmabahçe'yi inletti.
'AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATI'
Erken gelen golle rahatlayan Beşiktaş tribünleri, ezeli rakiplerini de ti'ye almaktan geri kalmadı. Siyah-beyazlı futbolseverler F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım aleyhinde, "Oley oley Aziz Yıldırım" diye tezahürat yaptı. Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ı şike davasında kendilerini yalnız bıraktığı gerekçesiyle eleştirmişti.
ŞENOL GÜNEŞ'LE EL ELE
Beşiktaş taraftarı Akhisar maçındaki gibi karşılaşma sonrası yine futbolcularla birlikte zaferi kutlamak için Teknik Direktör Şenol Güneş'i tribünlere çağırdı. Güneş siyah-beyazlı futbolseverlerin bu isteğini kırmadı ve oyuncularıyla birlikte tribünleri selamladı.
'SÜLEYMAN SEBA ONURUMUZDUR'
Beşiktaş tribünlerinde kulübün onursal başkanı merhum Süleyman Seba için de pankart asıldı. Pankartta, "Süleyman Seba onurumuzdur" ifadeleri yer aldı.
EVERTON'A PANKARTLI DESTEK
Taraftarlar, Sırbistan'da R.Belgrad-Partizan maçında ev sahibi taraftarların ırkçı saldırılarıyla gözyaşlarına hakim olamayan Partizanlı Everton Luiz'e destek verdi. Futbolseverler, "Her zaman seninleyiz Everton Luiz" anlamına gelen İngilizce pankartla Brezilyalı futbolcuya sahip çıktı.
'AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATI'
Erken gelen golle rahatlayan Beşiktaş tribünleri, ezeli rakiplerini de ti'ye almaktan geri kalmadı. Siyah-beyazlı futbolseverler F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım aleyhinde, "Oley oley Aziz Yıldırım" diye tezahürat yaptı. Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ı şike davasında kendilerini yalnız bıraktığı gerekçesiyle eleştirmişti.
ŞENOL GÜNEŞ'LE EL ELE
Beşiktaş taraftarı Akhisar maçındaki gibi karşılaşma sonrası yine futbolcularla birlikte zaferi kutlamak için Teknik Direktör Şenol Güneş'i tribünlere çağırdı. Güneş siyah-beyazlı futbolseverlerin bu isteğini kırmadı ve oyuncularıyla birlikte tribünleri selamladı.
'SÜLEYMAN SEBA ONURUMUZDUR'
Beşiktaş tribünlerinde kulübün onursal başkanı merhum Süleyman Seba için de pankart asıldı. Pankartta, "Süleyman Seba onurumuzdur" ifadeleri yer aldı.
EVERTON'A PANKARTLI DESTEK
Taraftarlar, Sırbistan'da R.Belgrad-Partizan maçında ev sahibi taraftarların ırkçı saldırılarıyla gözyaşlarına hakim olamayan Partizanlı Everton Luiz'e destek verdi. Futbolseverler, "Her zaman seninleyiz Everton Luiz" anlamına gelen İngilizce pankartla Brezilyalı futbolcuya sahip çıktı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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