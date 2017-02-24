Sonuna kadar
Deplasmanda 3-1 yendiği İsrail ekibini İstanbul’da da 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ın gollerini Aboubakar ve Cenk kaydetti. Kartal, UEFA’da finale bir adım daha yaklaştı.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı saf dışı bıraktı. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan Kara Kartal, Vodafone Arena'daki mücadeleyi de 2-1 kazanarak, adını Son 16 turuna yazdırmayı başardı. Taraftarının önünde karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, ilk golünü 17. dakikada Aboubaka'la buldu. Kamerunlu yıldız topu resmen 90'a astı! 79'da Aboubakar'ın yerine oyuna giren bu sezonun flaş ismi Cenk Tosun, 87'de sahneye çıktı. Cenk, yerden öyle bir füze çıkardı ki, kaleci bacaklarının arasından geçen topu filelerde gördü. Konuk ekibin tek sayısı ise 64'te Nwakaeme'den geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi 16 takım arasına giren Beşiktaş'ın sıradaki rakibi bugün 15.00'te çekilecek kurada belli olacak.
ŞENOL GÜNEŞ FIRTINASI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kenarda neredeyse futbolcular kadar çok efor sarf etti. Gollerden sonra büyük sevinç yaşayan, kaçan her pozisyonun ardından isyan eden, yapılan hatalar yüzünden zaman zaman oyuncularına kızan Güneş, maç sonunda ise mutluydu. Usta hoca, öğrencileriyle birlikte tribünleri selamladı.
GÜNEŞ'TEN '5' DEĞİŞİKLİK
İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktörü Şenol Güneş, Akhisar Belediyespor mücadelesine göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Gökhan Gönül'ün yerine Beck, Adriano'nun yerine Tosic, Atiba ile Oğuzhan'ın yerine Necip ile Gökhan İnler ve Cenk Tosun'un yerine Aboubakar ilk 11'de sahaya çıktı. Fabri, Marcelo, Atınç, Talisca, Q7 ve Babel ise takımdaki yerlerini korudu.
ADRİANO'YA SAKATLIK ENGELİ
Sarı kart cezası nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta kadroda yer alamayan ancak Akhisar karşısında ilk 11'de görev alan Adriano, bu sefer sakatlığı nedeniyle rövanş mücadelesinde şans bulamadı. Adriano'nun yokluğunda ilk maçta olduğu gibi sol bekte Tosic sahaya çıktı. Savunmanın sağında ise kırmızı kart cezası dolayısı ile ilk maçta kadroda bulunmayan ve cezası biten Beck forma giydi.
ŞENOL GÜNEŞ FIRTINASI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kenarda neredeyse futbolcular kadar çok efor sarf etti. Gollerden sonra büyük sevinç yaşayan, kaçan her pozisyonun ardından isyan eden, yapılan hatalar yüzünden zaman zaman oyuncularına kızan Güneş, maç sonunda ise mutluydu. Usta hoca, öğrencileriyle birlikte tribünleri selamladı.
GÜNEŞ'TEN '5' DEĞİŞİKLİK
İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktörü Şenol Güneş, Akhisar Belediyespor mücadelesine göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Gökhan Gönül'ün yerine Beck, Adriano'nun yerine Tosic, Atiba ile Oğuzhan'ın yerine Necip ile Gökhan İnler ve Cenk Tosun'un yerine Aboubakar ilk 11'de sahaya çıktı. Fabri, Marcelo, Atınç, Talisca, Q7 ve Babel ise takımdaki yerlerini korudu.
ADRİANO'YA SAKATLIK ENGELİ
Sarı kart cezası nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta kadroda yer alamayan ancak Akhisar karşısında ilk 11'de görev alan Adriano, bu sefer sakatlığı nedeniyle rövanş mücadelesinde şans bulamadı. Adriano'nun yokluğunda ilk maçta olduğu gibi sol bekte Tosic sahaya çıktı. Savunmanın sağında ise kırmızı kart cezası dolayısı ile ilk maçta kadroda bulunmayan ve cezası biten Beck forma giydi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Sonuna kadar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.