Şikede kumpasa müdahil oldular
Beşiktaş Kulübü, ‘1’ numaralı sanığın Fetullah Gülen olduğu ‘FETÖ’nün şikede kumpas’ davasına müdahillik talebinde bulundu.
Beşiktaş, 15'i tutuklu 108 sanığın hafta başından beri Silivri'de yargılandığı 'FETÖ'nün şikede kumpas' davasına müdahillik olmak için başvuruda bulundu. Kulüp avukatı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tarihi davaya bakan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Dilekçede özetle, "Milyonlarca taraftarı bulunan, dürüstlük ve adalet başta olmak üzere ahlaki unsurları, insani erdemleri her şeyin üzerinde tutan kulübün itibarını büyük bir kamuoyu oluşturarak zedelemişlerdir. Beşiktaş'ın adliye mensupları, polis memurları, gazeteciler, medya organları vasıtasıyla çalışanlarının tutuklanması ve adının şike iddialarına bilinçli bir şekilde karıştırılması dolayısıyla büyük zararlara uğradığı açıktır. Bu nedenle sayın mahkemenizde görülmekte olan davaya müdahillik talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadeleri yer aldı. Mahkeme heyeti, müdahillik taleplerini bugün görülecek duruşmada değerlendirecek.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Şikede kumpasa müdahil oldular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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