 Şikede kumpasa müdahil oldular – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Şikede kumpasa müdahil oldular

    Şikede kumpasa müdahil oldular

    Kulübü, ‘1’ numaralı sanığın Fetullah Gülen olduğu ‘’nün şikede kumpas’ davasına müdahillik talebinde bulundu.

    , 15'i tutuklu 108 sanığın hafta başından beri Silivri'de yargılandığı 'FETÖ'nün şikede kumpas' davasına müdahillik olmak için başvuruda bulundu. Kulüp avukatı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tarihi davaya bakan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Dilekçede özetle, "Milyonlarca taraftarı bulunan, dürüstlük ve adalet başta olmak üzere ahlaki unsurları, insani erdemleri her şeyin üzerinde tutan kulübün itibarını büyük bir kamuoyu oluşturarak zedelemişlerdir. Beşiktaş'ın adliye mensupları, polis memurları, gazeteciler, medya organları vasıtasıyla çalışanlarının tutuklanması ve adının şike iddialarına bilinçli bir şekilde karıştırılması dolayısıyla büyük zararlara uğradığı açıktır. Bu nedenle sayın mahkemenizde görülmekte olan davaya müdahillik talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadeleri yer aldı. Mahkeme heyeti, müdahillik taleplerini bugün görülecek duruşmada değerlendirecek.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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