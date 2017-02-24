 Sheva’da 4 farklı isim – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Sheva’da 4 farklı isim

    Sheva’da 4 farklı isim
    Sahasında oynadığı ilk maçta temsilcimiz Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Hapoel Beer Sheva, rövanş karşılaşmasına 4 farklı isimle çıktı. İsrail'deki karşılaşmada oynaddığı Bitton, Radi, Elyaniv ve Melikson'u kesen teknik direktör Bakhar; dün akşam Ghadir, Ohayon, Ben Sahar ve Broun'a ilk 11'de görev verdi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
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