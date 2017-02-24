Sheva’da 4 farklı isim
Sahasında oynadığı ilk maçta temsilcimiz Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Hapoel Beer Sheva, rövanş karşılaşmasına 4 farklı isimle çıktı. İsrail'deki karşılaşmada oynaddığı Bitton, Radi, Elyaniv ve Melikson'u kesen teknik direktör Bakhar; dün akşam Ghadir, Ohayon, Ben Sahar ve Broun'a ilk 11'de görev verdi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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