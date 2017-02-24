Sheva’da 4 farklı isim

Sahasında oynadığı ilk maçta temsilcimiz Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Hapoel Beer Sheva, rövanş karşılaşmasına 4 farklı isimle çıktı. İsrail'deki karşılaşmada oynaddığı Bitton, Radi, Elyaniv ve Melikson'u kesen teknik direktör Bakhar; dün akşam Ghadir, Ohayon, Ben Sahar ve Broun'a ilk 11'de görev verdi.