 "Kupayı alabilirler" – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    "Kupayı alabilirler"

    "Kupayı alabilirler"

    Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü , "UEFA Avrupa Ligi'nde favori olarak Beşiktaş'ı görüyorum, kupayı alabilir" dedi.

    Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden İsrail temsilcisinde Teknik Direktör maç sonu açıklamalarda bulundu.

    İsrailli çalıştırıcı, "1-1 skorla gelmiş olsaydık buraya belki kazanabilirdik ama maalesef olmadı. Kura çekildikten sonra çok zor bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Biz kadro olarak elimizden geleni yaptık ve en iyi verimi almaya çalıştık. Yanlış kadroyla çıkmadık, kim maçı kazanmak istediyse onu da kadroya aldık. UEFA Avrupa Ligi'nde favori olarak Beşiktaş'ı görüyorum, kupayı alabilir" diye konuştu.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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