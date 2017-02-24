"Kupayı alabilirler"
Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, "UEFA Avrupa Ligi'nde favori olarak Beşiktaş'ı görüyorum, kupayı alabilir" dedi.
Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden İsrail temsilcisinde Teknik Direktör Barak Bakhar maç sonu açıklamalarda bulundu.
İsrailli çalıştırıcı, "1-1 skorla gelmiş olsaydık buraya belki kazanabilirdik ama maalesef olmadı. Kura çekildikten sonra çok zor bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Biz kadro olarak elimizden geleni yaptık ve en iyi verimi almaya çalıştık. Yanlış kadroyla çıkmadık, kim maçı kazanmak istediyse onu da kadroya aldık. UEFA Avrupa Ligi'nde favori olarak Beşiktaş'ı görüyorum, kupayı alabilir" diye konuştu.
İsrailli çalıştırıcı, "1-1 skorla gelmiş olsaydık buraya belki kazanabilirdik ama maalesef olmadı. Kura çekildikten sonra çok zor bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Biz kadro olarak elimizden geleni yaptık ve en iyi verimi almaya çalıştık. Yanlış kadroyla çıkmadık, kim maçı kazanmak istediyse onu da kadroya aldık. UEFA Avrupa Ligi'nde favori olarak Beşiktaş'ı görüyorum, kupayı alabilir" diye konuştu.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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