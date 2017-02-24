 Hırsından direği tekmeledi! – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Hırsından direği tekmeledi!

    Hırsından direği tekmeledi!

    Hapoel karşısında etkili bir futbol çıkaran Quaresma, 58’de kaçan gole çok üzüldü.

    'ın başarılı ismi Ricardo Quaresma, Hapoel Beer Sheva karşısında takımdaki yerini aldı. Karşılaşma öncesinde hafif bir sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı belirsiz olan yıldız futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede, bu karşılaşmada arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini söyledi ve ilk 11'de sahaya çıktı. Takımı başarıyla yöneten ve atakları başlatan isim olan Quaresma yine oldukça hırslıydı. Nitekim 58. dakikada kaçırdığı golün ardından yan direğe tekme atmaktan kendini alamadı. Güneş, Galatasaray maçını düşünerek başarılı oyuncuyu 61'de kenara aldı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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