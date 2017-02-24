Hırsından direği tekmeledi!
Hapoel karşısında etkili bir futbol çıkaran Quaresma, 58’de kaçan gole çok üzüldü.
Beşiktaş'ın başarılı ismi Ricardo Quaresma, Hapoel Beer Sheva karşısında takımdaki yerini aldı. Karşılaşma öncesinde hafif bir sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı belirsiz olan yıldız futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede, bu karşılaşmada arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini söyledi ve ilk 11'de sahaya çıktı. Takımı başarıyla yöneten ve atakları başlatan isim olan Quaresma yine oldukça hırslıydı. Nitekim 58. dakikada kaçırdığı golün ardından yan direğe tekme atmaktan kendini alamadı. Güneş, Galatasaray maçını düşünerek başarılı oyuncuyu 61'de kenara aldı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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