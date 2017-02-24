''Hayatımın en iyi sezonu''
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, Hapoel Beer Sheva maçının ardından hayatının en iyi sezonunu geçirdiğini söyledi.
Hapoel karşısında iki güzel maç oynadıklarını belirten sambacı, "İkisini de hak ederek kazandık. Bu maçta hatalarımız nedeniyle çok zorlandık. Herhalde hayatımın en iyi sezonunu geçiriyorum. Ligde goller attım ama Avrupa Ligi'nde hâlâ gol atamadım. Burada da gol atıp sezonu iyi bitirmek istiyorum. Bizi zorlu rakipler bekliyor. Ş.Ligi'nden gelen takımlar var. Kim gelirse gelsin futbolumuzu oynayıp, turu geçmeye çalışacağız" dedi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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