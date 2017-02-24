 ''Hayatımın en iyi sezonu'' – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    ''Hayatımın en iyi sezonu''

    ''Hayatımın en iyi sezonu''

    'ın Brezilyalı yıldızı , Hapoel Beer Sheva maçının ardından hayatının en iyi sezonunu geçirdiğini söyledi.

    Hapoel karşısında iki güzel maç oynadıklarını belirten sambacı, "İkisini de hak ederek kazandık. Bu maçta hatalarımız nedeniyle çok zorlandık. Herhalde hayatımın en iyi sezonunu geçiriyorum. Ligde goller attım ama Avrupa Ligi'nde hâlâ gol atamadım. Burada da gol atıp sezonu iyi bitirmek istiyorum. Bizi zorlu rakipler bekliyor. Ş.Ligi'nden gelen takımlar var. Kim gelirse gelsin futbolumuzu oynayıp, turu geçmeye çalışacağız" dedi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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