‘Güneş’li Kartal Avrupa’da uçuyor
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde evinde oynadığı Avrupa kupası maçlarında hiçbir rakibine geçit vermedi.
Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada oynadığı Avrupa Kupası maçlarını kaybetmedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan üç iç saha mücadelesi de berabere biterken geçen sezon tamamı Atatürk Olimpiyat stadında oynanan UEFA Avrupa Ligi grup aşaması maçlarında da bir galibiyet iki beraberlik aldı. Beşiktaş bu maçların tamamında gol attı. Teknik direktör Şenol Güneş ile yakalanan bu başarı camiayı oldukça mutlu etti. Siyah-beyazlılar ayrıca Avrupa kupalarında İsrail takımlarıyla oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmedi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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