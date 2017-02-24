 ‘Güneş’li Kartal Avrupa’da uçuyor – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    ‘Güneş’li Kartal Avrupa’da uçuyor

    ‘Güneş’li Kartal Avrupa’da uçuyor

    Siyah-beyazlılar, teknik direktör yönetiminde evinde oynadığı Avrupa kupası maçlarında hiçbir rakibine geçit vermedi.

    teknik direktör yönetiminde iç sahada oynadığı Avrupa Kupası maçlarını kaybetmedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan üç iç saha mücadelesi de berabere biterken geçen sezon tamamı Atatürk Olimpiyat stadında oynanan grup aşaması maçlarında da bir galibiyet iki beraberlik aldı. Beşiktaş bu maçların tamamında gol attı. Teknik direktör Şenol Güneş ile yakalanan bu başarı camiayı oldukça mutlu etti. Siyah-beyazlılar ayrıca Avrupa kupalarında İsrail takımlarıyla oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmedi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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