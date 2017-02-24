Derbi mesaisi başlıyor
Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva maçının hemen ardından ara vermeden derbi hazırlıklarına başlayacak. Siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray karşılaşmasının çalışmalarına saat 11.00'de yapacağı idmanla başlayacak. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, bugün yenileme çalışması yapacak.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
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Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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