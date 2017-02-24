 Derbi mesaisi başlıyor – Fotomaç – 24 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Derbi mesaisi başlıyor

    Derbi mesaisi başlıyor
    , Hapoel Beer Sheva maçının hemen ardından ara vermeden derbi hazırlıklarına başlayacak. Siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde pazartesi akşamı oynanacak karşılaşmasının çalışmalarına saat 11.00'de yapacağı idmanla başlayacak. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, bugün yenileme çalışması yapacak.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi mesaisi başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.