Caner Erkin idmana katılmadı
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması sonrası minik kale maç yapıldı. Antrenman duran top çalışması ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:08
- Vural’ı getirelim!
Toplam 45
Yorum
Fenerbahçe Takımın başına en az kim maaş isterse onu getirin. Nasıl olsa takımı Aziz Yıldırım kuruyor, oynatıyor, affediyor. En azından maaş vermeyiz.
- Vural’ı getirelim!
Toplam 45
Yorum
rize 1907 yılmaz vural akıllı kurt bir hoca adama hiç şans tanınmıyor büykler tarafından. yabancılar hep el üstünde arkadaş nedir bu yabancı sevdası
- Derbiye Conte taktiği!
Toplam 14
Yorum
4,3,3 en uygun sistem sistem için süre yetmez beksiz oynamak ne kadar doğru bjk kanatları kullanan takım tolga josue sneijder oratasaha önde bruma rodrigues poldi
Caner Erkin idmana katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.