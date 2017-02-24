 Caner Erkin idmana katılmadı – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Caner Erkin idmana katılmadı

    Caner Erkin idmana katılmadı

    Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

    Antrenmana bireysel programına devam eden Caner Erkin katılmadı. Matej Mitrovic ve Adriano Correia ise takımla birlikte çalıştı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması sonrası minik kale maç yapıldı. Antrenman duran top çalışması ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:08
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