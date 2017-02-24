Bitirim ikili
Beer Sheva karşısında dün akşam perdeyi açan Aboubakar’dı. İsrail ekibinin umutlandığı anlarda da Cenk sahneye çıktı, geceyi noktaladı.
Beşiktaş'ın gol silahları Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun dün gece işbaşındaydı. Kamerun formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için uzun süre takımdan ayrı kalan yıldız futbolcu, tam 2 ay sonra 11'de yer aldı. Süper Lig'deki Karabük ve Akhisar maçlarında sonradan oyuna giren 25 yaşındaki futbolcu, Hapoel Beer Sheva'ya karşı bulduğu şansı iyi değerlendirdi. 17. dakikada jeneriklik bir gole imza atan Aboubakar, siyah-beyazlı formayla bu sezon Avrupa'da 4. kez gol sevinci yaşadı. Maçın 64. dakikasında beraberlik golünü bulan İsrail ekibinin, galibiyet için baskı kurduğu anlarda ise sahneye Cenk Tosun çıktı.
TEDBİRİ BIRAKMADI
79'da ilk golü atan Aboubakar'ın yerine oyuna giren milli futbolcu, 87'de son sözü söyledi. Bu arada bir pozisyonda rakibin müdahalesiyle yerde kalan Aboubakar tedbir amaçlı oyundan alındı. Başı döndüğü için kendi isteğiyle oyundan çıkan yıldız futbolcunun kan şekerinin düştüğü belirtildi. Soyunma odasında müdahale yapılan Aboubakar'ın sıvı ve yiyeceklerle kan şekeri dengelendi.
ŞİMDİ SIRA BEŞİKTAŞ'LA!
Aboubakar maçın ardından net mesajlar verdi: "Bu maçın bir başka önemi derbi öncesi özgüvenimizi yükseltmesiydi. Takım olarak her şeyi birlikte yapıyoruz ve kazanarak bizi destekleyenleri mutlu ediyoruz. Kamerun'la Afrika şampiyonluğunu yaşamak gurur vericiydi. Yakaladığım enerjiyi burada da sürdürüp, Beşiktaş'la da şampiyonluk sevinci yaşayaşacağım."
3. YILDIZI TAKMAK İSTİYORUZ
Vodafone Arena'da dün akşam perdeyi kapatan Cenk Tosun'dan çarpıcı sözler... Avrupa'nın da Süper Lig'in de kendileri için önemli olduğunu belirten golcü futbolcu, "Ancak önceliğimiz lig. 3. yıldızımızı takmak istiyoruz. Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Beşiktaş mücadele ettiği tüm kulvarlarda zirveye oynar" ifadelerini kullandı.
TEDBİRİ BIRAKMADI
79'da ilk golü atan Aboubakar'ın yerine oyuna giren milli futbolcu, 87'de son sözü söyledi. Bu arada bir pozisyonda rakibin müdahalesiyle yerde kalan Aboubakar tedbir amaçlı oyundan alındı. Başı döndüğü için kendi isteğiyle oyundan çıkan yıldız futbolcunun kan şekerinin düştüğü belirtildi. Soyunma odasında müdahale yapılan Aboubakar'ın sıvı ve yiyeceklerle kan şekeri dengelendi.
ŞİMDİ SIRA BEŞİKTAŞ'LA!
Aboubakar maçın ardından net mesajlar verdi: "Bu maçın bir başka önemi derbi öncesi özgüvenimizi yükseltmesiydi. Takım olarak her şeyi birlikte yapıyoruz ve kazanarak bizi destekleyenleri mutlu ediyoruz. Kamerun'la Afrika şampiyonluğunu yaşamak gurur vericiydi. Yakaladığım enerjiyi burada da sürdürüp, Beşiktaş'la da şampiyonluk sevinci yaşayaşacağım."
3. YILDIZI TAKMAK İSTİYORUZ
Vodafone Arena'da dün akşam perdeyi kapatan Cenk Tosun'dan çarpıcı sözler... Avrupa'nın da Süper Lig'in de kendileri için önemli olduğunu belirten golcü futbolcu, "Ancak önceliğimiz lig. 3. yıldızımızı takmak istiyoruz. Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Beşiktaş mücadele ettiği tüm kulvarlarda zirveye oynar" ifadelerini kullandı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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