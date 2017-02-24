Beşiktaş uçuşa geçti
UEFA'nın güncellenen 2016-17 sezonu kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 18'inci sıraya yükseldi.
Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Krasnodar takımı ile evinde 1-1 berabere kalarak turnuvadan elenen Fenerbahçe ise sıralamada iki basamak gerileyerek 11 bin 700 puanla 35'inci oldu. Konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-0 yenilen başkent temsilcisi Osmanlıspor ise 4 basamak gerileyerek 9 bin 700 puanla 42'inci sırada kaldı.
Sıralamada ilk 100'e giren diğer Türk takımları, Konyaspor (77) ve Medipol Başakşehir (81) oldu.
Listenin zirve mücadelesinde ise İspanya'dan Atletico Madrid birinci, İtalya'dan Juventus ikinci, yine İspanya'dan Real Madrid ise üçüncü sırada bulunuyor.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:45
- FLAŞ | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
Toplam 6
Yorum
kartal kartalımıza başarılar
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 39
Yorum
BÜYÜK BAŞKAN ALİ KOÇ HOCA DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYOR KİMSE .. YÖNETİM DEĞİŞİKLİ İSTİYORUZ. AZZİZ YILDIRIM ARTIK COK UZATTI İSTİFA ETMEDİKCE TAKIMA ZARAR VERIYOR
- FLAŞ | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
Toplam 6
Yorum
FENERBAHÇELİ ÇEKEBİLECEĞİ EN İYİ KURALARDAN BİRİNİ ÇEKTİ HADİ HAYIRLISI BAŞARILAR BEŞİKTAŞ İNANIYORUM FİNALE KADAR GİDER ÜLKEMİZİ İYİ TEMSİL EDERSİN....
Beşiktaş uçuşa geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.