Beşiktaş kasasını doldurdu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na kalma başarısı gösteren Beşiktaş, sportif başarının yanında kasasını da doldurmaya devam ediyor.

Dün akşam oynanan son 32 turu rövanş maçında Hapoel Beer Sheva'yı kupanın dışına iterek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş, gelirlerinde de ciddi bir artış yakalamış durumda. Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başlayan siyah-beyazlılar, bu turnuvada grup aşamasını 3. sırada bitirirken, organizasyona katılan tek Türk takımı olmanın da avantajıyla yayın gelirleriyle beraber yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir kazanç elde etti.



Daha sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer Sheva'yı da saf dışı bırakarak bu turdan da 180 bin Euro gelir elde etti.



Kara Kartal, Avrupa'da yoluna devam etmesi halinde kasasını da doldurmayı sürdürecek. Beşiktaş'ın turnuvada devam ettiği takdirde elde edeceği gelirler şöyle:



Son 32 turu: 180 bin Euro

Son 16 turu: 270 bin Euro

Çeyrek final: 360 bin Euro

Yarı final: 1 milyon Euro

Final: 2 milyon Euro

Şampiyonluk: 5 milyon Euro