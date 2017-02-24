Beşiktaş kasasını doldurdu
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na kalma başarısı gösteren Beşiktaş, sportif başarının yanında kasasını da doldurmaya devam ediyor.
Daha sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer Sheva'yı da saf dışı bırakarak bu turdan da 180 bin Euro gelir elde etti.
Kara Kartal, Avrupa'da yoluna devam etmesi halinde kasasını da doldurmayı sürdürecek. Beşiktaş'ın turnuvada devam ettiği takdirde elde edeceği gelirler şöyle:
Son 32 turu: 180 bin Euro
Son 16 turu: 270 bin Euro
Çeyrek final: 360 bin Euro
Yarı final: 1 milyon Euro
Final: 2 milyon Euro
Şampiyonluk: 5 milyon Euro
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:42
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 50
Yorum
FB Kazanınca iyi kaybedince kötü zico çeyrek final.oynattı gitti Ersun 1 ay kala şampiyon yaptı gitti herkes kötü başkan iyi bence başkan kotu
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 50
Yorum
Fsb Ya başkan sen çalıştır takımı o zaman ne gerek var para vermeye ayıp ya gerçekten rezalet
- "G.Saray'a bu ucuz hesaplar yakışmaz”
Toplam 20
Yorum
uA Ucuz hesapli Menemen yiyen sizlersiniz Fikret bey. Eger Umre ye gidip geliyorsan, en azindan inkar etme TFF nin Fanatik derecede destegini.
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