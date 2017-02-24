Barça ve Real de pozisyon veriyor
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Fabricio, zorluk derecesi yüksek olan maçlar oynadıklarını söyledi.
Her rakibin zor olduğunu belirten İspanyol kaleci, "Barcelona ve Real Madrid de pozisyon veriyor. Bir maç az, bir maç çok pozisyon verirsiniz; bu normal. Çok mutluyum. İki maçta da üstündük. Turu geçtiğimiz için mutluyum, arkadaşlarım iyi çalıştılar" ifadesini kullandı. Fabricio, taraftarların maç sonunda 'üçlü çektirme' talebi için de , "Hazırlık maçında penaltıyla ilgili bir talep gelmişti. Komik oldu, gülmüştüm. Bu takımın, bu kulübün tadını çıkarmak için her gün daha fazla çalışacağız" yorumunu yaptı.
KALESİNDE DEVLEŞTİ
Hapoel karşısında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabricio, gol yemesine karşı dün akşam başarılı bir performans ortaya koydu. Özellikle 33. dakikada müthiş bir refleksle topu parmaklarının ucuyla çıkartan başarılı eldiven, 35'te de Ben Sahar'a gol izni vermedi. Aynı oyuncuya 66'da da duvar ördü. 64'te Nwakaeme'nin attığı golde ise yapacak bir şeyi yoktu.
KALESİNDE DEVLEŞTİ
Hapoel karşısında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabricio, gol yemesine karşı dün akşam başarılı bir performans ortaya koydu. Özellikle 33. dakikada müthiş bir refleksle topu parmaklarının ucuyla çıkartan başarılı eldiven, 35'te de Ben Sahar'a gol izni vermedi. Aynı oyuncuya 66'da da duvar ördü. 64'te Nwakaeme'nin attığı golde ise yapacak bir şeyi yoktu.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Barça ve Real de pozisyon veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.