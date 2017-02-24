 Barça ve Real de pozisyon veriyor – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Barça ve Real de pozisyon veriyor

    Barça ve Real de pozisyon veriyor

    'ın tecrübeli file bekçisi , zorluk derecesi yüksek olan maçlar oynadıklarını söyledi.

    Her rakibin zor olduğunu belirten İspanyol kaleci, "Barcelona ve Real Madrid de pozisyon veriyor. Bir maç az, bir maç çok pozisyon verirsiniz; bu normal. Çok mutluyum. İki maçta da üstündük. Turu geçtiğimiz için mutluyum, arkadaşlarım iyi çalıştılar" ifadesini kullandı. , taraftarların maç sonunda 'üçlü çektirme' talebi için de , "Hazırlık maçında penaltıyla ilgili bir talep gelmişti. Komik oldu, gülmüştüm. Bu takımın, bu kulübün tadını çıkarmak için her gün daha fazla çalışacağız" yorumunu yaptı.

    KALESİNDE DEVLEŞTİ
    Hapoel karşısında 'ın kalesini koruyan Fabricio, gol yemesine karşı dün akşam başarılı bir performans ortaya koydu. Özellikle 33. dakikada müthiş bir refleksle topu parmaklarının ucuyla çıkartan başarılı eldiven, 35'te de Ben Sahar'a gol izni vermedi. Aynı oyuncuya 66'da da duvar ördü. 64'te Nwakaeme'nin attığı golde ise yapacak bir şeyi yoktu.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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