 Arena’da ilk zafer – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Arena’da ilk zafer

    Arena’da ilk zafer
    yeni stadında Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etti. Daha önce 'da oynadığı Dinamo Kiev ve Napoli ile 1-1, Benfica'yla ise 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer Sheva karşısında şanssızlığını kırdı ve bu kez taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı. Kartal, bu sezon Avrupa maçlarında toplamda ise 3. galibiyetine imza attı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:56
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