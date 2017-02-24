Arena’da ilk zafer
Beşiktaş yeni stadında Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etti. Daha önce Vodafone Arena'da oynadığı Dinamo Kiev ve Napoli ile 1-1, Benfica'yla ise 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer Sheva karşısında şanssızlığını kırdı ve bu kez taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı. Kartal, bu sezon Avrupa maçlarında toplamda ise 3. galibiyetine imza attı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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