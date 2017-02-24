 Aboubakar, UEFA haftanın 11'inde – Fotomaç – 24 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aboubakar, UEFA haftanın 11'inde

    Aboubakar, UEFA haftanın 11'inde

    UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'i belli olurken, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşısında 1 gol atan Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar da yer aldı.

    UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçlarının sona ermesinin ardından haftanın 11'ine seçilen futbolcular da belli oldu. UEFA'nın sosyal medya hesabından açıklanan listede Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Aboubakar da yer aldı. UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'inde şu futbolcular bulunuyor:

    "Sergio Alvarez (Celta Vigo), Gustavo Cabral (Celta Vigo), Alberto Botia (Olympiakos), Nick Viergever (Ajax), Giannis Gianniotas (APOEL), Paul Pogba (Manchester United), Alejandro Pozuelo (Genk), Giuliano (Zenit), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (Beşiktaş) ve Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)."
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aboubakar, UEFA haftanın 11'inde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.