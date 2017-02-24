Aboubakar, UEFA haftanın 11'inde
UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'i belli olurken, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşısında 1 gol atan Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar da yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçlarının sona ermesinin ardından haftanın 11'ine seçilen futbolcular da belli oldu. UEFA'nın sosyal medya hesabından açıklanan listede Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Aboubakar da yer aldı. UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'inde şu futbolcular bulunuyor:
"Sergio Alvarez (Celta Vigo), Gustavo Cabral (Celta Vigo), Alberto Botia (Olympiakos), Nick Viergever (Ajax), Giannis Gianniotas (APOEL), Paul Pogba (Manchester United), Alejandro Pozuelo (Genk), Giuliano (Zenit), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (Beşiktaş) ve Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)."
"Sergio Alvarez (Celta Vigo), Gustavo Cabral (Celta Vigo), Alberto Botia (Olympiakos), Nick Viergever (Ajax), Giannis Gianniotas (APOEL), Paul Pogba (Manchester United), Alejandro Pozuelo (Genk), Giuliano (Zenit), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (Beşiktaş) ve Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)."
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Vural’ı getirelim!
Toplam 54
Yorum
yilmazfener gel hocam istekli ioynamayani döversin iyide yaparsin bazilari hak ediyor sen gelirsen uyuyan devi uyandirsin yilmaz hoca fenerbahceli
- Olympiakos'un olay paylaşımına tepki
Toplam 1
Yorum
yasar Allah ya işte, kurada bjk çıktı, inşallah gerekli cevabı verecek.
- Vural’ı getirelim!
Toplam 54
Yorum
MUSTAFA YEŞİL YILMAZ HOCA GELİRSE HOCA ENERJİ DOLU FUTBOLCULARA VE TARAFTARLARA YENİ BİR HEYACAN TRİBÜNLERİN DAHA BİR COŞKULU OLACAĞINA İNANOIYORUM
Aboubakar, UEFA haftanın 11'inde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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