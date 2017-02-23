Tur ‘Kartal’ diyor!..
İsrail ekibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bu akşam alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik ile tek farklı mağlubiyetlerde Son 16 Turu'na yükselen taraf olacak.
Siyah-beyazlılar, 2-0'lık Hapoel Beer-Sheva galibiyetinde bile, deplasmanda daha fazla gol attığı için bir üst tura yükselecek. İsrail ekibi normal süreyi 3-1 önde kapatırsa maç uzatmalara gidecek. Hapoel'in Beşiktaş'ı elemesi için maçı 4-2, 5-3 gibi en az 2 farklı galibiyetlere ihtiyacı var.
AVRUPA'DA 192. SINAV
Beşiktaş, bu akşam Hapoel Beer-Sheva karşısında Avrupa kupalarındaki 192. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar bugüne kadar iç sahada ise 95 maça çıktı. Kara Kartallar, bu maçların 48'inden galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 138 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 95 gol gördü.
AVRUPA'DA 192. SINAV
Beşiktaş, bu akşam Hapoel Beer-Sheva karşısında Avrupa kupalarındaki 192. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar bugüne kadar iç sahada ise 95 maça çıktı. Kara Kartallar, bu maçların 48'inden galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 138 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 95 gol gördü.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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