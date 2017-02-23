Talisca için tam destek

Beşiktaşlı yönetici Candaş Tolga Işık, taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldızın Türkiye'de oynamasının Asbaşkan Umut Güner'in olağanüstü başarısı olduğunu belirten Işık, Talisca için taraftarın başlattığı kampanya için de, "Tam da Beşiktaşlılara yakışan bir kampanya. Ben de kampanyaya yönetici değil, Beşiktaşlı olarak katılacağım. Rakamlar çok önemli değil, önemli olan kulübe destek olmak. Bu taraftar olmasa, bu camia bu frekansı yaşayamaz" ifadesini kullandı.