Talisca için tam destek
Beşiktaşlı yönetici Candaş Tolga Işık, taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı yıldızın Türkiye'de oynamasının Asbaşkan Umut Güner'in olağanüstü başarısı olduğunu belirten Işık, Talisca için taraftarın başlattığı kampanya için de, "Tam da Beşiktaşlılara yakışan bir kampanya. Ben de kampanyaya yönetici değil, Beşiktaşlı olarak katılacağım. Rakamlar çok önemli değil, önemli olan kulübe destek olmak. Bu taraftar olmasa, bu camia bu frekansı yaşayamaz" ifadesini kullandı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:40
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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