 Talisca için tam destek – Fotomaç – 23 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Talisca için tam destek

    Talisca için tam destek

    Beşiktaşlı yönetici , taraftarın sevgilisi haline gelen ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Brezilyalı yıldızın Türkiye'de oynamasının Asbaşkan Umut Güner'in olağanüstü başarısı olduğunu belirten Işık, Talisca için taraftarın başlattığı kampanya için de, "Tam da Beşiktaşlılara yakışan bir kampanya. Ben de kampanyaya yönetici değil, Beşiktaşlı olarak katılacağım. Rakamlar çok önemli değil, önemli olan kulübe destek olmak. Bu taraftar olmasa, bu camia bu frekansı yaşayamaz" ifadesini kullandı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca için tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.