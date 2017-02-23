 Q7 rekora koşuyor – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Q7 rekora koşuyor

    Q7 rekora koşuyor
    'ta gözler Quaresma'nın üzerinde. Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla 11 gol atan ve kulüp tarihinde en golcü üçüncü isim durumunda olan Q7, İsrail ekibi karşısında gol bularak sıralamada yükselmeye çalışacak. Bobo'nun 12, Oktay'ın 14 gol bulunuyor.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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