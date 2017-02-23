Q7 rekora koşuyor
Beşiktaş'ta gözler Quaresma'nın üzerinde. Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla 11 gol atan ve kulüp tarihinde en golcü üçüncü isim durumunda olan Q7, İsrail ekibi karşısında gol bularak sıralamada yükselmeye çalışacak. Bobo'nun 12, Oktay'ın 14 gol bulunuyor.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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