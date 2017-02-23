Necip: Kupalar hep hedefimiz
Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan kaptan Necip Uysal, rakibin kim olduğunu önemsemeden çalışmaya devam ettiklerini, her karşılaşmaya aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirtti.
Şenol Güneş gibi tedbirli konuşan dene-yimli orta saha oyuncusu, ilk maçta avantajlı bir skor aldıklarını ifade ederek, "İkinci karşılaşmaya da aynı disiplinle çıkmalıyız. Turu geçmek istiyoruz" diye konuştu. Geçirdiği sakatlık sonrası toparlandığını sözlerine ekleyen siyah-beyazlı futbolcu, "Bir sakatlık geçirdim ondan sonra her zaman antrenmana kendimi verdim. Hocam da bana o karşılaşmada görev verdi ve iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı. "Öncelikle maç bitmedi" diyen Necip, sözlerini şöyle sürdürdü: Teker teker maçlara bakıyoruz. Kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük camia, her zaman kupaları hedefliyor.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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