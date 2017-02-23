 Necip: Kupalar hep hedefimiz – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Necip: Kupalar hep hedefimiz

    Necip: Kupalar hep hedefimiz

    Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan kaptan , rakibin kim olduğunu önemsemeden çalışmaya devam ettiklerini, her karşılaşmaya aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirtti.

    Şenol Güneş gibi tedbirli konuşan dene-yimli orta saha oyuncusu, ilk maçta avantajlı bir skor aldıklarını ifade ederek, "İkinci karşılaşmaya da aynı disiplinle çıkmalıyız. Turu geçmek istiyoruz" diye konuştu. Geçirdiği sakatlık sonrası toparlandığını sözlerine ekleyen siyah-beyazlı futbolcu, "Bir sakatlık geçirdim ondan sonra her zaman antrenmana kendimi verdim. Hocam da bana o karşılaşmada görev verdi ve iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı. "Öncelikle maç bitmedi" diyen Necip, sözlerini şöyle sürdürdü: Teker teker maçlara bakıyoruz. Kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük camia, her zaman kupaları hedefliyor.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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