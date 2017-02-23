Kartal'ın ilk 11'i belli oldu!
İsrail ekibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bu akşam alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik ile tek farklı mağlubiyetlerde Son 16 Turu'na yükselen taraf olacak.
Siyah-beyazlılar, 2-0'lık Hapoel Beer-Sheva galibiyetinde bile, deplasmanda daha fazla gol attığı için bir üst tura yükselecek. İsrail ekibi normal süreyi 3-1 önde kapatırsa maç uzatmalara gidecek. Hapoel'in Beşiktaş'ı elemesi için maçı 4-2, 5-3 gibi en az 2 farklı galibiyetlere ihtiyacı var.
CEZALI OYUNCU KALMADI
Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta forma giyemeyen Aboubakar ve Beck, cezalarını tamamladı. Sarı kart cezasından dolayı ilk maçta görev alamayan Adriano ise baldırındaki sakatlığı nedeniyle bu akşam da forma giyemeyecek. Bu arada siyah-beyazlıların gol makinesi Cenk Tosun da, Avrupa arenasındaki gol sayısını artırmanın peşinde. Avrupa kupalarında 21 maça çıkan Cenk Tosun bu maçlarda toplam 5 gol attı. Bu sezon Hapoel ve Benfica maçlarında birer gol atan Cenk, geçen sezon Skenderbeu maçında iki gol atmıştı. Cenk, 2014-15 sezonunda ise Tottenham filelerini havalandırmıştı.
İSRAİLLİLER'E YENİLMEDİ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında İsrail takımları ile 5 kez karşı karşıya geldi ve hiç mağlup olmadı. Hapoel Beer-Sheva'ı deplasmanda 3-1 yenen, 2011-12'de Maccabi Tel Aviv'i 3-2 ve 5-1 mağlup eden Kartal; 1999-2000'de ise Hapoel Haifa ile 1-1 ve 0-0 berabere kalmıştı.
AVRUPA'DA 192. SINAV
Beşiktaş, bu akşam Hapoel Beer-Sheva karşısında Avrupa kupalarındaki 192. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar bugüne kadar iç sahada ise 95 maça çıktı. Kara Kartallar, bu maçların 48'inden galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 138 kez.
STAT: Vodafone Arena
HAKEMLER: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Beck, Marcelo, Atınç Nukan, Tosic, Necip Uysal, Gökhan İnler, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
HAPOEL BEER-SHEVA: Goresh, Ohayon, Hoban, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Broun, Nwakaeme, Ghadir, Sahar
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:35
- G.Saray'a genç yetenek!
Toplam 1
Yorum
gs başarılar diliyorum hoş geldin yavru aslan
- Kartal'ın ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
salih Bu kadro riskli olmus daha defansif cikmaliydi besiktas
- Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme
Toplam 22
Yorum
fbli podolski efendi fener bahçeyi yen sonra konuş ,sen dahi kurtaramadın gs yi fenere yenilmekten neyin artisliğini yapıyorsun
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