Kartal'ın ilk 11'i belli oldu!

Siyah-beyazlılar, 2-0'lık Hapoel Beer-Sheva galibiyetinde bile, deplasmanda daha fazla gol attığı için bir üst tura yükselecek. İsrail ekibi normal süreyi 3-1 önde kapatırsa maç uzatmalara gidecek. Hapoel'in Beşiktaş'ı elemesi için maçı 4-2, 5-3 gibi en az 2 farklı galibiyetlere ihtiyacı var.



CEZALI OYUNCU KALMADI

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta forma giyemeyen Aboubakar ve Beck, cezalarını tamamladı. Sarı kart cezasından dolayı ilk maçta görev alamayan Adriano ise baldırındaki sakatlığı nedeniyle bu akşam da forma giyemeyecek. Bu arada siyah-beyazlıların gol makinesi Cenk Tosun da, Avrupa arenasındaki gol sayısını artırmanın peşinde. Avrupa kupalarında 21 maça çıkan Cenk Tosun bu maçlarda toplam 5 gol attı. Bu sezon Hapoel ve Benfica maçlarında birer gol atan Cenk, geçen sezon Skenderbeu maçında iki gol atmıştı. Cenk, 2014-15 sezonunda ise Tottenham filelerini havalandırmıştı.

İSRAİLLİLER'E YENİLMEDİ

Beşiktaş, Avrupa kupalarında İsrail takımları ile 5 kez karşı karşıya geldi ve hiç mağlup olmadı. Hapoel Beer-Sheva'ı deplasmanda 3-1 yenen, 2011-12'de Maccabi Tel Aviv'i 3-2 ve 5-1 mağlup eden Kartal; 1999-2000'de ise Hapoel Haifa ile 1-1 ve 0-0 berabere kalmıştı.

AVRUPA'DA 192. SINAV

Beşiktaş, bu akşam Hapoel Beer-Sheva karşısında Avrupa kupalarındaki 192. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar bugüne kadar iç sahada ise 95 maça çıktı. Kara Kartallar, bu maçların 48'inden galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 138 kez.



STAT: Vodafone Arena

HAKEMLER: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Beck, Marcelo, Atınç Nukan, Tosic, Necip Uysal, Gökhan İnler, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

HAPOEL BEER-SHEVA: Goresh, Ohayon, Hoban, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Broun, Nwakaeme, Ghadir, Sahar



