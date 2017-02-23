Kartal son 16'ya kanatlandı!

İlk tur maçında deplasmandan 3-1'lik galibiyet ile dönen Kara Kartal Vodafone Arena'da Hapoel ile karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş hafta içi oynanacak olan Galatasaray derbisini düşünerek sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Mücadele tempolu başladı. İki tarafta pozisyonlar buldu.





KARTAL ABOU İLE ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 17. dakikasında Aboubakar sol kanattan gelişen atakta topla buluştu. Ceza sahasının hemen içinden sağ ayağıyla çektiği sert şutta kaleci yerinden kıpırdayamadı ve top ağlarla buluştu.

İlk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda daha çok risk alan bir Hapoel vardı. Konuk ekip beraberlik için bastırdı ve aradıkları golü 64. dakikada Anthony Nwakaeme ile buldu. 1-1.

Beraberlik golünü bulan konuk ekibin direnci arttı. Yapılan değişikliklerle daha çok risk alan Hapoel pozisyon üretmeye çalıştı. Siyah-beyazlılar oyunu dengede tutup, kontra ataklarla gol aradı.





SON SÖZÜ CENK SÖYLEDİ!

Mücadele 1-1 devam ederken hızlı gelişen Beşiktaş atağında top Cenk Tosun'a geldi. Kaleye doğru hızla hareketlenen Cenk, ceza sahası dışından sert bir şut çekti. Kalecinin bacak arasından geçen top ağlarla buluştu. 2-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kara Kartal UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi ve yarın çekilecek olan kurada rakibini beklemeye başladı. Hapoel ise Avrupa'ya veda etti.



ADRİANO'YA SAKATLIK ENGELİ

Sarı kart cezası nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta kadroda yer alamayan ancak Akhisar Belediyespor karşısında ilk 11'de görev alan Adriano Correia, bu sefer sakatlığı nedeniyle rövanş mücadelesinde şans bulamadı.



Adriano'nun yokluğunda ilk maçta olduğu gibi sol bekte Dusko Tosic, sahaya çıktı.



SAVUNMA GÜVENLİĞİ NECİP UYSAL İLE GÖKHAN İNLER'İN

Şenol Güneş, savunmanın önündeki orta saha kurgusunda da önemli değişiklik yaptı.



İsrail'deki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Atiba Hutchinson, dinlendirilen futbolcular arasında yer aldı. Genelde bu oyuncunun yanında ideal kadroda görev alan Oğuzhan Özyakup da ilk maçta olduğu gibi yedekler arasında kendisine yer buldu.



Şenol Güneş, savunmaya dönük orta saha görevini Necip Uysal ile Gökhan İnler'e verdi.



ABOUBAKAR 60 GÜN SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, Beck gibi cezasını tamamladı ve rövanş maçında takımdaki yerini aldı.



Cenk Tosun'un yerine Hapoel Beer-Sheva karşısında gol arayan Aboubakar, 60 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı buldu.



Siyah-beyazlı formayla en son 24 Aralık 2016'da Süper Lig'de Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bazı maçları kaçırmıştı. Organizasyonun tamamlanmasının ardından Beşiktaş kadrosuna dahil olan Aboubakar, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.



İSRAİLLİ BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile yaptığı karşılaşmayı siyah-beyazlı ekibin İsrailli taraftarı Yahudit Şalit de Vodafone Arena'da izledi.



Eşi Ishak Şalit ile İsrail'in Beer-Sheva kentindeki Atatürk ve Şehitler Anıtı'nın bakımını gönüllü yapan ve Beşiktaş taraftarlığıyla bilinen Yahudit Şalit, yönetim kurulunun davetiyle takımını 10 yıl sonra İstanbul'da izleme fırsatı buldu. Yahudit Şalit, eşi Ishak Şalit ile tribünde takımına destek verdi.



EVERTON LUİZ'E TARAFTAR DESTEĞİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Sırbistan Ligi'nde oynanan Rad Belgrad-Partizan mücadelesinde ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı saldırılarına maruz kalan Partizan'ın Brezilyalı futbolcu Everton Luiz'e destek verdi.



Taraftarlar, kale arkası tribününe "Her zaman seninleyiz Everton Luiz" anlamına gelen İngilizce pankart astı.



HAPOEL BEER-SHEVA'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'a sahasında 3-1 yenilerek turu zora sokan Hapoel Beer-Sheva ise rövanş mücadelesine 4 farklı isimle çıktı.



Geçen haftaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Ben Bitton, Maharan Radi, Elyaniv, Maor Melikson yedekler arasında yer aldı. İsrail temsilcisinde bu oyuncuların yerine Mohammad Ghadir, Matan Ohayon, Ben Sahar ve Vladimir Broun ilk 11'de görev aldı.



Tribünde Hapoel Beer-Sheva taraftarları yer almazken, konuk takım için ayrılan tribünde Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına destek verdi.