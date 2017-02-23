Cenk Tosun'dan Avrupa Ligi yorumu

Takımının bir golüne imza atan Beşiktaşlı Cenk Tosun, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Güzel bir gol ama kalecinin şanssızlığı da var, bacak arasından girmiş. Ama sert vurmuştum. Son 16'ya kalmamız için çok emek verdik. Daha çok emek vermemiz gerekiyor. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Kendi işime ve çalışmama bakarım. İdmanlarda çalışıyorum. Kendimi iyi hissediyorum, bunun ekmeğini maçlarda yiyorum. İnşallah devamı gelir. Buraya kadar getirdik. Sonunu da getirmek istiyoruz. İki kulvar da önemli ama hocanın dediği gibi öncelik lig. Şampiyon olup üçüncü yıldızı takmak istiyoruz. UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kim çıkarsa çıksın son 8'e kalmak istiyoruz" diye konuştu.



FABRİCİO RAMİREZ: "TURU GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"



Siyah-beyazlı takımın file bekçisi Fabricio Ramirez ise, "Çok mutluyum. İki maçta da üstündük. Turu geçtiğimiz için mutluyum. Arkadaşlarım iyi çalıştı. Zorluk derecesi olan maçlar oynuyoruz. Her rakip zor. Barcelona ve Real Madrid de pozisyon veriyor. Bir maç az, bir maç çok pozisyon verirsiniz. Bu normal. Bu şehrin ve kulübün tadını çıkarmak için her gün çalışacağız" ifadelerini kullandı.