Cenk Tosun'dan Avrupa Ligi yorumu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.
Takımının bir golüne imza atan Beşiktaşlı Cenk Tosun, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Güzel bir gol ama kalecinin şanssızlığı da var, bacak arasından girmiş. Ama sert vurmuştum. Son 16'ya kalmamız için çok emek verdik. Daha çok emek vermemiz gerekiyor. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Kendi işime ve çalışmama bakarım. İdmanlarda çalışıyorum. Kendimi iyi hissediyorum, bunun ekmeğini maçlarda yiyorum. İnşallah devamı gelir. Buraya kadar getirdik. Sonunu da getirmek istiyoruz. İki kulvar da önemli ama hocanın dediği gibi öncelik lig. Şampiyon olup üçüncü yıldızı takmak istiyoruz. UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kim çıkarsa çıksın son 8'e kalmak istiyoruz" diye konuştu.
FABRİCİO RAMİREZ: "TURU GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"
Siyah-beyazlı takımın file bekçisi Fabricio Ramirez ise, "Çok mutluyum. İki maçta da üstündük. Turu geçtiğimiz için mutluyum. Arkadaşlarım iyi çalıştı. Zorluk derecesi olan maçlar oynuyoruz. Her rakip zor. Barcelona ve Real Madrid de pozisyon veriyor. Bir maç az, bir maç çok pozisyon verirsiniz. Bu normal. Bu şehrin ve kulübün tadını çıkarmak için her gün çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:58
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
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Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- G.Saray Kızılyıldız'a direnemedi
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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