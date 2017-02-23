Caner Erkin'den velayet davası
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için eski eşi Asena Atalay hakkında İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
Caner Erkin başvurusunu, avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla yaptı. Başvuru dilekçesinde, annenin yaşantısının düzensizliği ve çocuğuna karşı ilgisizliği gerekçe gösterilerek, velayetin babaya verilmesi talep edildi. Başvuruda, yayın yasağı ve gizli celse yapılması da istendi. 18 Haziran 2010 tarihinde evlenen çiftin 19 Ocak 2016 tarihinde anlaşmalı boşandıkları belirtilen dilekçede, 25 Nisan 2011 tarihinde dünyaya gelen müşterek çocukları Çınar'ın velayetinin ise anneye verildiği kaydedildi. Ancak davalı annenin velayet vazifesini yerine getiremediği iddia edilen dilekçede, Çınar'ın eğitiminin aksadığı öne sürüldü.
Toplam 13 sayfalık dilekçenin sonunda avukat Deniz Ketenci, Çınar Erkin'in üstün menfaatleri göz önüne alınarak velayetinin anneden alınarak müvekkiline verilmesini istedi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:18
- 'İkincilik başarıdır'
Toplam 44
Yorum
FB Bu T.D. ise ben profesörüm elindeki kadro kimsede yok oynatmayı bilmiyor . takım kuramıyor FB ne hale getirdi 2.liğ başarı diyor yazık ..
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 27
Yorum
GS BİŞİKTAŞIN TARAFTARI 3.5 ATIYOR. İLK YORUMLARI HAKEM.ZAVALLILAR GÜYA ETKİ ALTINA ALIYORLAR.TAKIMINIZA GÜVENMEDİĞİNİZİ DELİKANLICA NEDEN SÖYL
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 27
Yorum
KANARYA BEŞİKTAŞ KÜÇÜK TAKIM. BİZ EN KÖTÜ HALİMİZLE SİZİ KENDİ SAHANIZDA YENDİK.HELE DIŞ SAHADA DERBİ ALMAK İMKANSIZ ÇÜNKÜ KÜÇÜK TAKIM
Caner Erkin'den velayet davası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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