 Caner Erkin'den velayet davası – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    'den velayet davası

    Caner Erkin'den velayet davası

    Beşiktaşlı futbolcu , oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için eski eşi Asena Atalay hakkında İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

    başvurusunu, avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla yaptı. Başvuru dilekçesinde, annenin yaşantısının düzensizliği ve çocuğuna karşı ilgisizliği gerekçe gösterilerek, velayetin babaya verilmesi talep edildi. Başvuruda, yayın yasağı ve gizli celse yapılması da istendi. 18 Haziran 2010 tarihinde evlenen çiftin 19 Ocak 2016 tarihinde anlaşmalı boşandıkları belirtilen dilekçede, 25 Nisan 2011 tarihinde dünyaya gelen müşterek çocukları Çınar'ın velayetinin ise anneye verildiği kaydedildi. Ancak davalı annenin velayet vazifesini yerine getiremediği iddia edilen dilekçede, Çınar'ın eğitiminin aksadığı öne sürüldü.

    Toplam 13 sayfalık dilekçenin sonunda avukat Deniz Ketenci, Çınar Erkin'in üstün menfaatleri göz önüne alınarak velayetinin anneden alınarak müvekkiline verilmesini istedi.

    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:18
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