''Biz büyük takımız''
''Diğer takımlara göre farklıyız. Biz büyük bir takımız. Şampiyon olmak istiyoruz ve amacımız buna layık futbol oynamak. Orada kazandık ama burada en ufak bir hatada sonuçları iyi olmaz. Abartılacak bir oyun oynamıyoruz; ama işimizi ciddi yapıyoruz. Bende yedek oyuncu yok. Az forma giyen oyuncular var. Bir sürü zorluklar, büyük sorumluluklar var. Kadro yapmak zor iş.''
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beer-Sheva karşısında avantajlı olmalarına rağmen tedbiri elden bırakmayacaklarını söyledi. Bazı oyuncuları dinlendirebileceğini bildiren usta çalıştırıcı, en küçük bir ihmalkarlık halinde rakibin cezayı kesebileceğini dile getirip şöyle devam etti: "Oradan avantajlı bir skorla döndük. Sonuçta ne olursa olsun burada kazanmak zorundayız. Turu geçmek zorundayız. Burada en ufak bir hatada sonuçları iyi olmaz. Bir işi iyi yapmanın, morali vardır. Kaybetmenin de etkileri vardır."
GİDECEK ÇOK YOL VAR
Spor kültüründe eleştiri ve övgülerin abartıldığını kaydeden Güneş, "Bundan ne kadar az etkilenirseniz önemli. Kazanacak oyunu ortaya koymamız gerekiyor. Biz hep söyledik, mükemmel değiliz. Abartılacak bir oyun oynamıyoruz ama işimizi ciddi yapıyoruz. Karabük maçında bunu ortaya koyamadığımız için kaybettik" dedi.
Hala kat edecekleri çok mesafe olduğunun da altını çizen usta teknik adam, "Biz şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonluğa layık oynamak istiyoruz. Bunu da göstermek istiyoruz oyunumuzla. Beşiktaş'ın şu anda çok olumsuz bir durumu yok ama gideceği çok mesafe var" ifadelerini kullandı. Güneş, bugün Adriano'nun görev almayacağını ve kadro kurmanın zor olduğunu da söyleyerek "3-4 oyuncuda değişiklik yapmak durumunda kaldık. Bende yedek diye bir oyuncu yok. Az forma şansı bulanlar var. Gökhan, Aras, Rhodolfo... Çok çalışıyorlar ama nerede oynuyorlar? Kupada... Bir sürü zorluklar var. Ciddi bir iş yapıyoruz ve büyük sorumluluklar var. Kadro yapmak zor iş. Ben günlerce düşünüyorum son anda karar veriyorum. 1 haftada düşünsem, son anda kararım değişebiliyor. Siz istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. O zaman hocaya gerek yok. Sürekli aynı takımla oynamak da sürekli takımı değiştirmek de yanlış" diye konuştu.
SEYİRCİMİZ ÇOK ÖZEL
Beşiktaşlı taraftarlara da ayrı bir parantez açan tecrübeli teknik adam, siyahbeyazlıların takımı ateşlediğinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı: "Seyircimiz her maç bize katkı yapıyor. Onların değerini tartışmaya gerek yok. Diğer takımlara göre farklıyız. 'Biz büyük takımız. Büyük takımsak, her yerde aynı şeyi oynamak zorundayız. Maç kaybedince de, daha kötü oynamadık ki. Taktik anlayış ve beceri bir araya geldiği zaman başarılı oluyorsunuz zaten.
GİDECEK ÇOK YOL VAR
Spor kültüründe eleştiri ve övgülerin abartıldığını kaydeden Güneş, "Bundan ne kadar az etkilenirseniz önemli. Kazanacak oyunu ortaya koymamız gerekiyor. Biz hep söyledik, mükemmel değiliz. Abartılacak bir oyun oynamıyoruz ama işimizi ciddi yapıyoruz. Karabük maçında bunu ortaya koyamadığımız için kaybettik" dedi.
Hala kat edecekleri çok mesafe olduğunun da altını çizen usta teknik adam, "Biz şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonluğa layık oynamak istiyoruz. Bunu da göstermek istiyoruz oyunumuzla. Beşiktaş'ın şu anda çok olumsuz bir durumu yok ama gideceği çok mesafe var" ifadelerini kullandı. Güneş, bugün Adriano'nun görev almayacağını ve kadro kurmanın zor olduğunu da söyleyerek "3-4 oyuncuda değişiklik yapmak durumunda kaldık. Bende yedek diye bir oyuncu yok. Az forma şansı bulanlar var. Gökhan, Aras, Rhodolfo... Çok çalışıyorlar ama nerede oynuyorlar? Kupada... Bir sürü zorluklar var. Ciddi bir iş yapıyoruz ve büyük sorumluluklar var. Kadro yapmak zor iş. Ben günlerce düşünüyorum son anda karar veriyorum. 1 haftada düşünsem, son anda kararım değişebiliyor. Siz istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. O zaman hocaya gerek yok. Sürekli aynı takımla oynamak da sürekli takımı değiştirmek de yanlış" diye konuştu.
SEYİRCİMİZ ÇOK ÖZEL
Beşiktaşlı taraftarlara da ayrı bir parantez açan tecrübeli teknik adam, siyahbeyazlıların takımı ateşlediğinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı: "Seyircimiz her maç bize katkı yapıyor. Onların değerini tartışmaya gerek yok. Diğer takımlara göre farklıyız. 'Biz büyük takımız. Büyük takımsak, her yerde aynı şeyi oynamak zorundayız. Maç kaybedince de, daha kötü oynamadık ki. Taktik anlayış ve beceri bir araya geldiği zaman başarılı oluyorsunuz zaten.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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