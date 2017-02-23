 Beşiktaşlı basketbolculara moral yemeği – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Beşiktaşlı basketbolculara moral yemeği

    Beşiktaşlı basketbolculara moral yemeği

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25 Şubat Cumartesi günü Yeşilgiresun Belediyespor'a konuk olacak 'ın teknik heyeti ve oyuncuları, moral yemeğinde bir araya geldi.

    Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nin organizasyonuyla bir alışveriş merkezinde buluşan siyah-beyazlı oyuncular, zorlu karşılaşma öncesi moral buldu.

    Yemek sırasında açıklamalarda bulunan Başantrenörü Ufuk Sarıca, yemeği organize eden Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'ne teşekkür ederek, "Güzel birliktelikler takım için moral oluyor. Takımın durumu gayet iyi. Önümüzde çok önemli lig ve Şampiyonlar Ligi maçları var. Eleme usulü oynayacağımız turlar var. Bunlardan önce bir araya gelmek güzel." diye konuştu.

    Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Selçuk Aydoğan ise yoğun maç programında oyunculara moral yemeği verdiklerini vurgulayarak, "Basketbol takımı için Ufuk Sarıca yönetiminde 'Ufuk'ta güneşli günler olacak' diyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları olacak. Ligde de play-off'lara az kaldı. Her şey umduğumuzdan iyi gidiyor. Allah nazardan saklasın." ifadelerini kullandı.

    Yemekte siyah-beyazlı takımın oyuncusu DJ Strawberry, döner kesti. Takım arkadaşları ABD'li oyuncuya bu sırada alkışlarla destek verdi.

    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:14
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