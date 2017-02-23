Beşiktaşlı basketbolculara moral yemeği
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25 Şubat Cumartesi günü Yeşilgiresun Belediyespor'a konuk olacak Beşiktaş Sompo Japan'ın teknik heyeti ve oyuncuları, moral yemeğinde bir araya geldi.
Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nin organizasyonuyla bir alışveriş merkezinde buluşan siyah-beyazlı oyuncular, zorlu karşılaşma öncesi moral buldu.
Yemek sırasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, yemeği organize eden Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'ne teşekkür ederek, "Güzel birliktelikler takım için moral oluyor. Takımın durumu gayet iyi. Önümüzde çok önemli lig ve Şampiyonlar Ligi maçları var. Eleme usulü oynayacağımız turlar var. Bunlardan önce bir araya gelmek güzel." diye konuştu.
Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Selçuk Aydoğan ise yoğun maç programında oyunculara moral yemeği verdiklerini vurgulayarak, "Basketbol takımı için Ufuk Sarıca yönetiminde 'Ufuk'ta güneşli günler olacak' diyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları olacak. Ligde de play-off'lara az kaldı. Her şey umduğumuzdan iyi gidiyor. Allah nazardan saklasın." ifadelerini kullandı.
Yemekte siyah-beyazlı takımın oyuncusu DJ Strawberry, döner kesti. Takım arkadaşları ABD'li oyuncuya bu sırada alkışlarla destek verdi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:14
- 'İkincilik başarıdır'
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Yorum
FB Bu T.D. ise ben profesörüm elindeki kadro kimsede yok oynatmayı bilmiyor . takım kuramıyor FB ne hale getirdi 2.liğ başarı diyor yazık ..
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 27
Yorum
GS BİŞİKTAŞIN TARAFTARI 3.5 ATIYOR. İLK YORUMLARI HAKEM.ZAVALLILAR GÜYA ETKİ ALTINA ALIYORLAR.TAKIMINIZA GÜVENMEDİĞİNİZİ DELİKANLICA NEDEN SÖYL
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 27
Yorum
KANARYA BEŞİKTAŞ KÜÇÜK TAKIM. BİZ EN KÖTÜ HALİMİZLE SİZİ KENDİ SAHANIZDA YENDİK.HELE DIŞ SAHADA DERBİ ALMAK İMKANSIZ ÇÜNKÜ KÜÇÜK TAKIM
Beşiktaşlı basketbolculara moral yemeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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